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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE (DHA)
11.06.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Park halindeki araçları ezip TIR'a yükleyen 3 kişi yakalandı

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Park halindeki araçları ezip TIR'a yükleyen 3 kişi yakalandı

Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde olan ve tamir bekleyen 5 aracı kepçe ile ezip TIR'a yükleyerek çalmak isteyen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Çanakkale kent merkezinde önceki gün Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde bulunan ve tamir bekleyen 5 aracın kepçe ile ezilerek TIR'a yüklendiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, kepçe ile park halindeki araçların ezilerek metal yumağı haline getirilip TIR kasasına yüklendiğini tespit etti. Oto hırsızlığı şüphesi üzerine ekipler olayla bağlantısı bulunan Mehmet K. (63), Sezer K. (46) ve Tuğrul G.'yi (32) gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE 11 ARACI EZDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemede TIR üzerine yüklenmiş halde ezilmiş ve kullanılmaz hale geldiği tespit edilen 5 araç, yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, gözaltına alınan 3 şüphelinin 24 Mayıs tarihinde de aynı kepçe ile aynı yerde 11 aracı ezip, başka bir TIR ile yükleyip götürdüklerini tespit etti.

Parçalanan araçların tespit edilen sahiplerinin ifadesine başvururken, sahipleri tespit edilemeyen araçlarla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. Öte yandan, bugün emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Park halindeki araçları ezip TIRa yükleyen 3 kişi yakalandı

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