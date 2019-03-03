Park halindeki 2 minibüsü benzin döküp yaktı
İstanbul Silivri'de bir kişi, 2 minibüsün üzerine benzin dökerek ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Silivri Gümüşyaka'da 07 Ocak'ta meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park halinde bulunan iki minibüsün üzerine benzin döktü. Ardından 2 minibüsü ateşe veren şüpheli alevlerin yükselmesiyle olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar yangını söndürürken, 2 minibüsten biri tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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