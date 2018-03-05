Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Park eden araçlardan anlaşıldı! Lüks villalara kumar baskını

    Park eden araçlardan anlaşıldı! Lüks villalara kumar baskını

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    05.03.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Lüks villalarda kumar oynatıldığı ihbarı alan Jandarma ekipler, eş zamanlı dört adrese baskın yaptı. Kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası kesildi. Kumar oynatılan villaları, yollardaki araç trafiği ve park eden araçların yoğunluğu ele verdi.

    Park eden araçlardan anlaşıldı Lüks villalara kumar baskınıSilivri, Çatalca ve Şile’de bulunan villalarda kumar oynatıldığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Villalara çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti ve söz konusu villalara baskın düzenledi. Operasyon esnasında villaların kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yakaladı. Jandarmanın yaptığı operasyonda dört adet oyun makinası, iki adet oyun makinasındaki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, tombala kağıdı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi.

    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise Glock marka ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde de ele geçirildi. Kumar şebekesinin baskınlara karşı villaların etrafını kamera sistemleri ile donattığı ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı baskınlarda kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden sekiz kişi hakkında ise soruşturma başlattı.

    Etiketler: istanbul , kumar , baskın , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri