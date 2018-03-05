Park eden araçlardan anlaşıldı! Lüks villalara kumar baskını

Silivri, Çatalca ve Şile’de bulunan villalarda kumar oynatıldığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Villalara çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti ve söz konusu villalara baskın düzenledi. Operasyon esnasında villaların kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yakaladı. Jandarmanın yaptığı operasyonda dört adet oyun makinası, iki adet oyun makinasındaki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, tombala kağıdı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise Glock marka ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde de ele geçirildi. Kumar şebekesinin baskınlara karşı villaların etrafını kamera sistemleri ile donattığı ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı baskınlarda kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden sekiz kişi hakkında ise soruşturma başlattı.