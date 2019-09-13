Paris'ten Yozgat'a... Bayıltarak iade

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriParis'ten Yozgat'a... Bayıltarak iade
GeriGündem Paris'ten Yozgat'a... Bayıltarak iade
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Musa KESLER
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Paris'ten Yozgat'a... Bayıltarak iade

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paris'ten Yozgat'a... Bayıltarak iade

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2009 yılında “Konuşacağız” diyerek arabasıyla ormana götürdüğü bir çocuğu darp ederek cinsel saldırıda bulunan ve Interpol tarafından 194 ülkede kırmızı bültenle aranan A.Ş., Fransa’da yakalandı.

Türkiye’ye getirilmek üzere Paris Havalimanı’na götürülen A.Ş. uçağa bindirilirken Fransız polisine direnerek arbede çıkardı. Kolundaki kelepçeyle hem kendini hem de polisleri yaralayan A.Ş. hastaneye kaldırıldı. Ardından Interpol ekibi tarafından uçağa tekrar bindirildi. Ancak uçuş güvenliğini tehlikeye atacağı değerlendirilince iadesi bir süre ertelendi. Ardından Türkiye’den içerisinde anestezi uzmanı ile bir doktorun da bulunduğu özel ekip, Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.

Paristen Yozgata... Bayıltarak iade

ÖZEL KELEPÇE TAKILDI

Ekip, Interpol Daire Başkanlığı tarafından ‘yüksek riskli şahısların kendisine ve personele zarar vermemesi için’ tasarlanan özel kelepçeyi de yanında götürdü. Anestesi uzmanı doktorun bayılttığı A.Ş., kumaş ve plastikten yapılan özel kelepçe ile Türkiye’ye getirilerek Yozgat Adliyesi’ne teslim edildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Diyarbakır'da alçak saldırı: 4 kişi şehit oldu, 13 kişi yaralandı
Lüks sitede kadın cesedi bulundu
Çirkin saldırı için harekete geçildi... İade edin
18 yaşındaki genci vurdu, nedeni ise şaşkına çevirdi