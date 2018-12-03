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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.12.2018 - 23:44, Son Güncelleme:

Paris'teki son gösterilerin faturası ağır oldu

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Paris'teki son gösterilerin faturası ağır oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın 3 ila 4 milyon Euro olduğu belirtildi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon Euro olduğuna dikkati çekerek, otel rezervasyonlarında yüzde 15 ile 20 arasında düşüş yaşandığını kaydetti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon Euro'luk hasara neden oldu. Haberlerde, bu miktarın, 24 Kasım'daki gösteriyle kıyaslandığında 3-4 kat daha fazla olduğu ve ateşe verilen araçların maliyetinin henüz hesaplanmadığı kaydedildi.

Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

Champs-Elysees'de 24 Kasım'da düzenlenen eylemlerde esnafın toplam kaybının 8 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü markaların mağazaları, pastaneler ve otomobil galerilerinin bulunduğu caddede esnaf, gösteriler nedeniyle kepenk kapatmış, bazı iş yeri ve ATM'ler de yağmalanmıştı.

Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

400 MİLYON EURO ZARAR

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "sarı yeleklilerin" taleplerine cevap vermek için vatandaşların ödeme yükümlülüğü bulunan vergi ve kamu harcamalarının hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.

"Sarı yelekliler"in protestolarınının ülke ekonomisindeki etkisinin "şiddetli" olduğuna işaret eden Le Maire, ülkedeki çeşitli sektörlerin bu durumdan zarar gördüğünü dile getirdi.

Le Maire, protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon avro olduğuna dikkati çekerek, otel rezervasyonlarında yüzde 15 ile 20 arasında düşüş yaşandığını kaydetti.

Yaklaşık 15 gündür restoranların ciro kaybının yüzde 20 ile 50 arasında olduğuna işaret eden Le Maire, gösteriler nedeniyle Renault ve Peugeot'nun satışlarında da azalma görüldüğünü belirtti. 

PROTESTOLAR

Ülke genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Göstericiler, Paris caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

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