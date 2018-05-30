Paris'te düğün Kato'da balayı

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kato Dağı bir zamanlar teröristlere yönelik operasyonlarla ve çatışma haberleriyle gündeme gelirdi. Bu kez ise bir mutluluk haberiyle gündemde. Dağın eteklerindeki Cevizağaç köyünde yaşayan Hıristiyan Asurilerden Yelda ve Martha Yaramış çifti, 30 yıl önce Fransa’nın başkenti Paris’e göç etti. Göç ettikleri yıl dünyaya gelen George Yaramış (30), bir hafta önce akrabası Maria Yaramış’la (24) Paris’te evlendi. Babasının her zaman bahsettiği köyünü merak eden George Yaramış, balayını atalarının topraklarında yapmak istediğini eşiyle paylaştı.







ZILGITLARLA KARŞILANDILAR

Balayını atalarının topraklarında yapmaya karar veren Yaramış çifti, teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hâkim olduğu köylerine geldi. Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında halaylar çekildi. ‘Küçük Paris’ olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci kez düğün yapıldı.

‘BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI’

Damadın annesi Martha Yaramış, "Oğlum Paris’te evlendi. Babası ve dedelerinin doğduğu topraklara gelmek istiyordu. Buraları hiç görmedi, bu nedenle oğlum George, köyde bizim küçük Parisimizde balayını yapmak istedi ve bizi çok gururlandırdı" dedi.







‘BURALAR TAM BİR CENNET’

George Yaramış ise ata topraklarına gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Babam her zaman bize köyümüzü anlatırdı. Bu nedenle çok merak ediyordum. Düğün yaptıktan sonra balayı için Türkiye'ye, köyüme gitmek istedim. Buna babam çok sevindi. Hemen balayı hazırlıklarına başlandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum, buralar çok güzel. Burası tam bir cennet. Herkesin buraya gelmesini istiyorum" dedi. Gelin Maria Yaramış ise balayı için Beytüşşebap’a geldiği için çok şaşkın olduğunu söyleyerek, "Evlendikten sonra eşim balayı için, 'Babalarımızın doğduğu köye gideceğiz' deyince çok şaşırdım. Tabii ki hemen kabul ettim. Buraya gelmenin gururunu yaşadım. Eşimin bana en büyük hediyesi buydu. Bu nedenle kayınpederime ve burada bizim için hazırlık yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.







Baba Yelda Yaramış'ın doğduğu evin yıkılmış taş duvarları üzerine çıkan gelin ve damat, mutluluk görüntüleri verdi. Gelin ve damadın bu mutlu anları, hem yerden hem de drone’la havadan bütün detayları ile kaydedildi.