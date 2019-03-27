Parayı gizledikleri yer "pes artık" dedirtti 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriParayı gizledikleri yer "pes artık" dedirtti
GeriGündem Parayı gizledikleri yer "pes artık" dedirtti 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.03.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Parayı gizledikleri yer "pes artık" dedirtti 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parayı gizledikleri yer "pes artık" dedirtti 

Samsun’da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalan dilenciler, topladıkları paraları ekmek arasına sakladı. Zabıtanın dikkati, ekmek arasına saklanan 60 TL parayı ortaya çıkardı. 

6
  • Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar
  • Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar
  • Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar
  • Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi yaya ve motorize ekipleri, dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Sivil ekiplerce yapılan operasyonda 3’ü yabancı uyruklu, 6’sı çocuk toplam 15 dilenci suçüstü yakalandı.

Parayı gizledikleri yer pes artık dedirtti

Üst aramasında fazla paraya rastlanılmayan dilenciler, topladıkları paraları çorabın içerisine doldurarak, ekmek arasına koydular. Zabıtanın dikkati sonrasında bütün ekmek arasına saklanan 45 TL bozuk, 15 TL de kağıt para ortaya çıkartıldı. 

“ÇOCUKLARIMIZIN SERVİS PARASINI ÖDEMEK İÇİN DİLENİYORUZ”

Neden dilendiklerine dair soruya cevap veren 18 yaşındaki bekar 2 dilenci genç kız, "Aç olduğumuz için dileniyoruz. Çocuklarımız okula servisle gidiyor. Onların servis paralarını ödemek için dileniyoruz” şeklinde bahaneler öne sürdü.

Ekiplerin, “Siz evli değilsiniz, nasıl çocuğunuz var?” sorusuna gülerek karşılık veren dilenciler, daha sonra da çocuklarının olmadığını, kardeşleri için dilendiklerini iddia ettiler. Dilenciler, paraları ise birisinden duydukları için ekmek arasına koyduklarını itiraf ettiler.

Paraları çorapla birlikte ekmeğin arasına saklandığını fark eden zabıta ekipleri ise olay karşısında “Yok artık. Ekmek arası para” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler. 

MANİSA’DAN SAMSUN’A DİLENMEK İÇİN GELDİ

Manisa’dan Samsun’a geldiğini itiraf eden başka bir dilenci ise yine ekiplerin çalışmasında suçüstü yakalandı. Manisa’nın Kula ilçesinden Samsun’a dilencilik yapmak için gelen 39 yaşındaki N. A., mühendis nişanlısı olduğunu iddia ederek, kendisinin fotoğraflarının çekilmemesini istedi.

Yapılan operasyonun ardından dilencilerin üzerinden 121 TL para çıktı. Dilencilere idari işlem uygulandı. Yaşı 18’den küçük olan dilenciler Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayseri Havalimanı'ndaki silah seslerinin nedeni belli oldu

İstanbul Valiliği duyurdu: 30 - 31 Mart’ta açık olacak…

Çarpıcı Çiftlik Bank detayları! Her şey böyle başlamış

Görüntüler çok tepki çekmişti! O babanın cezası belli oldu