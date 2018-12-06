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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.12.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Parası yoktu, bilet alamadı.... 1 saat 15 dakika direndi

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Adana'dan İzmir'e gitmek isteyen hamile bir kadın parası olmadığı için bilet alamayınca Gaziantep'e giden bir otobüse binip tam 1 saat 15 dakika inmedi. Gecikme nedeniyle yolcular ve otobüs firması yetkililerinin tepki gösterdiği kadın, polis tarafından ikna edilerek araçtan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Derya K. isimli hamile kadın İzmir'e gitmek üzere merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogara geldi. Parası olmadığı için bilet alamayan ve durumu otobüs firmalarına anlatmasına rağmen kimsenin yardımcı olmadığı genç kadın, Gaziantep'e saat 12.30'da hareket edecek bir otobüse bindi.

Otobüsün hareket saati geldiğinde yolcuları ve biletlerini kontrol eden muavin, en arka koltukta bileti olmayan kadınını indirmek istedi ancak kadın inmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Parası yoktu, bilet alamadı.... 1 saat 15 dakika direndi
Polis tam 1 saat 15 dakika boyunca kadını ikna etmeye çalıştı. Kadın bir türlü ikna olmazken, gelen polislere de tepki göstererek "Herkesten bunun hesabını soracağım" diye bağırdı.

Kadın ikna olmayınca polisler kadına İzmir bileti aldı ancak kadın bu bileti de yırttı. Otobüs yola çıkamayınca yolcular ve firma yetkilileri kadına tepki gösterdi.

Parası yoktu, bilet alamadı.... 1 saat 15 dakika direndi
Uzun uğraşlar sonunda İzmir'e gönderileceği söylenilerek ikna edilen kadın otobüsten indi. Otobüs kadının inmesiyle yola çıkarken, tişörtünde İngilizce olarak "Sarılmaya ihtiyacım var" yazan kadın polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan Derya K., daha sonra serbest bırakıldı.

Parası yoktu, bilet alamadı.... 1 saat 15 dakika direndi

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