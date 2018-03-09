Paralimpik 2018 oyunları doodle oldu! Paralimpik nedir?

Paralimpik 2018 oyunları bu yıl PyeongChang 2018 olarak adlandırılacak ve yüzlerce sporcu birbirleriyle yarışacak. 100 ülkeden 5 bin civarında sporcunun katılacağı olimpiyatlar 9 Mart’ta başlıyor. Google'da bu özel gün için oldukça şık bir tasarım hazırlayarak vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Peki, Paralimpik nedir? İşte detaylar.

PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

Paralimpik heyecan 1992 Barcelona'da başladı

Türkiye'nin paralimpik oyunlar macerası 1992 Barcelona'da bir Türk yüzücüye davet gönderilmesiyle başladı.

1992 Barcelona ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda birer, 2004 Atina'da 8, 2008 Pekin'de ise 16 Türk sporcu oyunlarda yarıştı.

2012 Londra'da 10 madalya

Türkiye, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda da 11 branşta, 69 sporcuyla mücadele etti.

Türk sporcular Londra'da 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Londra'da Türk sporcular, atıcılık, atletizm, futsal, golbol, halter, görme engelliler judo, masa tenisi, okçuluk, tekerlekli sandalye basketbol ve yüzme branşlarında boy gösterdi.

Oyunlarda kadınlar halter 40 kiloda Nazmiye Muratlı, 109 kiloyla dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

2018 PARALİMPİK OYUNLARI NEREDE?

9 Mart 2018 Cuma günü başlayacak olan Paralimpik Olimpiyatları, 18 Mart 2018 Pazar günü sona erecek. Oyunlar bugün saat 14:00’te düzenlenecek açılış seremonisiyle başlayacak. İlk yarışlar Cumartesi günü yapılacak.

100 ülkeden sporcunun katılacağı Paralimpik 2018’de birçok dalda müsabakalar gerçekleşecek. Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Kızak, Kuzey Disiplini, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni branşlarında sporcular madalya mücadelesi verecek.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kış Olimpiyatları’nın yapıldığı Güney Kore şehri PyeongChang, şimdi de 9 Mart-18 Mart tarihleri arasında Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapacak. 48 ülkeden 570 atletin katılacağı oyunlarda, sporcular 9 gün boyunca tam 80 madalya için ter dökecek. Bu olimpiyatların önemli noktalarından birisi de Kuzey Kore’nin paralimpik olimpiyat takımını Güney Kore’ye göndermesi olacak.