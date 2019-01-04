‘Paralı poşetle çevrecilik bahane’
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, market poşetlerinin 1 Ocak 2019 itibarıyla 25 kuruştan satılmasına tepki gösterdi.
Karaca, Çevre Bakanlığı’nı atık azaltmak için poşetleri paralı yaparken başka ülkelerden çöp ithal edilmesinin gerekçesini açıklamaya davet etti. Karaca şunları söyledi: “Ormanlara ve milli parklara enerji projeleri yapma ve şirketlere 2022’ye kadar gönlünce kirletme izni veren iktidar, poşet için vatandaştan para alarak çevrecilik oynuyor. Maaşının yüzde 20’sini vergi olarak veren asgari ücretli, çevreyi korumak için poşete de 25 kuruş ödeyecek ama iktidara yandaş şirketler devlet ihalelerinden kazandıkları milyarlarca lira yetmiyor gibi ormanları da bedava kullanacak. Vatandaştan toplanan 25 kuruşlar da genel bütçeye gelir kaydedilecek. Paralı poşet ile çevrecilik bahane, hazineye milyonlarca lira gelir şahane!”
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