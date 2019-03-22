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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.03.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

"Paralel mahkeme" oyunu böyle bozuldu

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"Paralel mahkeme" oyunu böyle bozuldu

Adana'da HDP eş il ile ilçe başkanlarının parti binalarında "paralel mahkeme" kurup yüzlerce vatandaşı yargılayıp para aldıkları ve bu parayı terör örgütü PKK'ya aktardıkları ortaya çıktı. Parti binasındaki kozmik odada ise 63 bin lira para bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 3 yıl önce 3 vatandaş gelerek HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında "paralel mahkeme" kurulup yargılama yapıldığı yönünde şikayette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayet üzerine konunun araştırılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vererek soruşturma başlattı.

Bugünden sonra terör ekipleri HDP il başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda iddiaya göre HDP İl Eş Başkanı Gülseren T. ile eski il eş başkanı Hüseyin B. ve diğer parti başkanlarının parti binalarında sözde "paralel mahkeme" kurdukları, vatandaşları burada yargıladıkları tespit edildi.

Şahısların HDP'ye alacak verecek meselesi, kız kaçırma, tarla anlaşmazlığı, hakaret, tehdit, mala zarar verme gibi birçok suçtan dolayı başvuru yaptığı da saptandı.

Sözde yargılama sonrasında özellikle alacak verecek meselelerinde sözde mahkeme tarafları uzlaştırıp alacağı olan kişiye parasının ödenmesinin sağlandığı ancak terör örgütü PKK adına şahıstan para alındığı ve PKK'ya bu yöntemle para aktarıldığı da ileri sürüldü.

Ayrıca bir yargılama olayından sonra vatandaşa verilen paranın bölücü terör örgütü PKK adına yağmalandığı da belirlendi. Polis HDP il binasında bir odanın kozmik oda gibi kullanarak alınan paraların da burada saklandığını, ayrıca sözde mahkemede tutanaklar tutulduğu, bu tutanakların bu odada gizlendiği de tespit edildi. 

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SÖZDE PARALEL ÜST MAHKEME BİLE KURMUŞLAR

HDP'lilerin sadece sözde "paralel mahkeme" kurmayıp sözde "paralel üst mahkeme" bile kurduğu ileri sürüldü. Adana'da anlaşmak için HDP'ye başvuran şahısların burada bir anlaşmaya varamazsa Diyarbakır'a gönderildiği, burada sözde "paralel üst mahkeme"de karar verildiği iddia edildi. Diyarbakır'da ise anlaşmaya varıldığı belirlendi.

Polis bu tespitlerin ardından 20 Mart Çarşamba günü şafak vakti Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak vakti 12 zanlıyı yakalamak için 15 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskında HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren T. ile eski il eş başkanı Hüseyin B. ile birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

Bu arada, polis HDP Adana İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarına da girdi. Burada polis sadece milletvekilleri ve eş başkanların girdiği kozmik odaya da girmek istedi. Ancak burası kilitli olması ve parti yöneticilerinin kapıyı açmaması nedeniyle polis bir süre giremedi. 

KOZMİK ODADAN 63 BİN LİRA ÇIKTI

Polis kozmik odaya çilingir çağırarak bir süre sonra girdi. Polis kozmik odada bir gün boyunca arama yaptı. Odada yapılan aramalarda 63 bin lira para ve çok sayıda belge de ele geçirildi.

Belgeler arasında sözde "paralel mahkeme" kararlarının da olduğu ileri sürüldü. Ele geçirilen para ve evraklar ile birlikte el konulan bilgisayarlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Zanlıların sorgusu devam ederken, ele geçirilen evrakların da incelenmesi devam ediyor. 

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