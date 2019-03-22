"Paralel mahkeme" oyunu böyle bozuldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 3 yıl önce 3 vatandaş gelerek HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarında "paralel mahkeme" kurulup yargılama yapıldığı yönünde şikayette bulundu.



Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayet üzerine konunun araştırılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vererek soruşturma başlattı.



Bugünden sonra terör ekipleri HDP il başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda iddiaya göre HDP İl Eş Başkanı Gülseren T. ile eski il eş başkanı Hüseyin B. ve diğer parti başkanlarının parti binalarında sözde "paralel mahkeme" kurdukları, vatandaşları burada yargıladıkları tespit edildi.



Şahısların HDP'ye alacak verecek meselesi, kız kaçırma, tarla anlaşmazlığı, hakaret, tehdit, mala zarar verme gibi birçok suçtan dolayı başvuru yaptığı da saptandı.



Sözde yargılama sonrasında özellikle alacak verecek meselelerinde sözde mahkeme tarafları uzlaştırıp alacağı olan kişiye parasının ödenmesinin sağlandığı ancak terör örgütü PKK adına şahıstan para alındığı ve PKK'ya bu yöntemle para aktarıldığı da ileri sürüldü.



Ayrıca bir yargılama olayından sonra vatandaşa verilen paranın bölücü terör örgütü PKK adına yağmalandığı da belirlendi. Polis HDP il binasında bir odanın kozmik oda gibi kullanarak alınan paraların da burada saklandığını, ayrıca sözde mahkemede tutanaklar tutulduğu, bu tutanakların bu odada gizlendiği de tespit edildi.



SÖZDE PARALEL ÜST MAHKEME BİLE KURMUŞLAR



HDP'lilerin sadece sözde "paralel mahkeme" kurmayıp sözde "paralel üst mahkeme" bile kurduğu ileri sürüldü. Adana'da anlaşmak için HDP'ye başvuran şahısların burada bir anlaşmaya varamazsa Diyarbakır'a gönderildiği, burada sözde "paralel üst mahkeme"de karar verildiği iddia edildi. Diyarbakır'da ise anlaşmaya varıldığı belirlendi.



Polis bu tespitlerin ardından 20 Mart Çarşamba günü şafak vakti Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak vakti 12 zanlıyı yakalamak için 15 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskında HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren T. ile eski il eş başkanı Hüseyin B. ile birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.



Bu arada, polis HDP Adana İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı binalarına da girdi. Burada polis sadece milletvekilleri ve eş başkanların girdiği kozmik odaya da girmek istedi. Ancak burası kilitli olması ve parti yöneticilerinin kapıyı açmaması nedeniyle polis bir süre giremedi.



KOZMİK ODADAN 63 BİN LİRA ÇIKTI



Polis kozmik odaya çilingir çağırarak bir süre sonra girdi. Polis kozmik odada bir gün boyunca arama yaptı. Odada yapılan aramalarda 63 bin lira para ve çok sayıda belge de ele geçirildi.



Belgeler arasında sözde "paralel mahkeme" kararlarının da olduğu ileri sürüldü. Ele geçirilen para ve evraklar ile birlikte el konulan bilgisayarlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Zanlıların sorgusu devam ederken, ele geçirilen evrakların da incelenmesi devam ediyor.