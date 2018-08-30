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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
30.08.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

Paraları alıp sır olmuştu! 'Komiser Nevzat' yakalandı

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Paraları alıp sır olmuştu! 'Komiser Nevzat' yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek bir vatandaşın 220 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

Telefonda kendisini "Komiser Nevzat" olarak tanıtan şüpheli, Ürgüp'te oturan Şükrü T'den, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek Ürgüp Hükümet Konağı önüne 220 bin lira getirmesini istedi.

Burada Şükrü T'nin 220 bin lirasını alan şüpheli, ortadan kayboldu.  Dolandırıldığını anlayan Şükrü T'nin ihbarı üzerine harekete geçen Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yeri ve MOBESE kamerası kaydını inceleyerek şüpheli 27 yaşındaki A.H'yi tespit etti.

Ürgüp'ten, A.H'nin ikamet ettiği belirlenen Adana'ya giden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı, üzerindeki 6 bin 600 liraya el koydu.

Gözaltına alınan ve Ürgüp'e getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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