Paralar yola saçÄ±ldÄ±... YaÅŸananlar yok artÄ±k dedirtti
BeÅŸiktaÅŸ'ta, seyir halindeki bir otomobilden yola dÃ¼ÅŸen cÃ¼zdandan paralar saÃ§Ä±ldÄ±. VatandaÅŸlar ve taksiciler yola saÃ§Ä±lan paralarÄ± topladÄ±. Polise verilen paralar, cÃ¼zdandaki kredi kartÄ± bilgilerinden ulaÅŸÄ±lan sahibine teslim edildi.Â
Olay, BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi'nde saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, otomobiliyle ile seyir halindeki A.Y., cÃ¼zdanÄ±nÄ± yola dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. DÃ¼ÅŸen cÃ¼zdandaki paralar bir anda etrafa saÃ§Ä±ldÄ±.
HAYATLARINI HÄ°Ã‡E SAYDILAR
ParalarÄ±n saÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte durakta otobÃ¼s bekleyen vatandaÅŸlar hayatlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak yoldan paralarÄ± toplamaya baÅŸladÄ±. Durakta bekleyen taksiciler de vatandaÅŸlarla birlikte para topladÄ±.
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TAKSÄ°CÄ°LER PARALARI SAHÄ°BÄ°NE TESLÄ°M ETTÄ°
ParalarÄ±n toplanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan durum polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda bulduklarÄ± kredi kartÄ± bilgilerinden paralarÄ±n sahibine ulaÅŸtÄ±. Polis ekipleri, olay yerine Ã§aÄŸÄ±rdÄ±klarÄ± sahibi A.Y.'ye paralarÄ± teslim etti.Â
TAKSÄ°CÄ°LER YAÅžANANLARI ANLATTI
MÃ¼ÅŸteri bekledikleri sÄ±rada bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten taksiciler yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Herkesin bir anda yola koÅŸtuÄŸunu belirten taksici Halis Ã‡oklar, "Burada duruyorduk, otobÃ¼se bir kiÅŸi biniyordu. Paralar yola dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ biz koÅŸtuk. Halk paralarÄ± aldÄ± biz de halkÄ±n elinden paralarÄ± aldÄ±k. Åžuanda da sahibine teslim ediyoruz" dedi.
Ä°nsanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye atarak paralarÄ± topladÄ±klarÄ±n sÃ¶yleyen taksici Ä°brahim Kocaman ise, "CÃ¼zdanÄ± yerde gÃ¶rdÃ¼k. Paralar saÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde. Ä°nsanlar paralarÄ± topladÄ±lar, biz cÃ¼zdanÄ± aldÄ±k. OtobÃ¼s duraÄŸÄ±ndan adamÄ±n paralarÄ±nÄ± topladÄ±k insanlardan. AdamÄ± aradÄ±k geldi. Zaten biri polise ÅŸikayet etmiÅŸ. Polisler geldi. Biz burada muhabbet ederken saÃ§Ä±lan paralarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Biz paralarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmedik, paralar saÃ§Ä±lÄ±nca otobÃ¼s duraÄŸÄ±ndaki insanlar koÅŸturdu. Alan aldÄ±. Sonra biz onlardan aldÄ±k. 960 lira topladÄ±k. Bu akan trafikte, yolun ortasÄ±ndan paralarÄ± topladÄ±lar" diye konuÅŸtu. Arabada otururken olay gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Sedat GÃ¶rmek ise, "Ben de arabanÄ±n iÃ§indeydim. Yol ortasÄ±nda insanlar kapÄ±ÅŸ kapÄ±ÅŸ topluyorlardÄ±. Sonra ben baktÄ±m para var. ArkadaÅŸ 'cÃ¼zdan buldum' falan dedi. Ä°nsanlardan rica ettik, veren verdi. BazÄ±larÄ± 'buldum ben vermem' dedi. BazÄ±larÄ±ndan zorla aldÄ±k" diyerek yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.Â
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