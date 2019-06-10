MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriParalar yola saçÄ±ldÄ±... YaÅŸananlar yok artÄ±k dedirtti
GeriGÃ¼ndem Paralar yola saçÄ±ldÄ±... YaÅŸananlar yok artÄ±k dedirtti
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/Ä°stanbul(DHA)
10.06.2019 - 23:00, Son GÃ¼ncelleme:

Paralar yola saçÄ±ldÄ±... YaÅŸananlar yok artÄ±k dedirtti

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

BeÅŸiktaÅŸ'ta, seyir halindeki bir otomobilden yola dÃ¼ÅŸen cÃ¼zdandan paralar saÃ§Ä±ldÄ±. VatandaÅŸlar ve taksiciler yola saÃ§Ä±lan paralarÄ± topladÄ±. Polise verilen paralar, cÃ¼zdandaki kredi kartÄ± bilgilerinden ulaÅŸÄ±lan sahibine teslim edildi.Â

Olay, BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi'nde saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, otomobiliyle ile seyir halindeki A.Y., cÃ¼zdanÄ±nÄ± yola dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. DÃ¼ÅŸen cÃ¼zdandaki paralar bir anda etrafa saÃ§Ä±ldÄ±.

HAYATLARINI HÄ°Ã‡E SAYDILAR

ParalarÄ±n saÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte durakta otobÃ¼s bekleyen vatandaÅŸlar hayatlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak yoldan paralarÄ± toplamaya baÅŸladÄ±. Durakta bekleyen taksiciler de vatandaÅŸlarla birlikte para topladÄ±.
Â 
TAKSÄ°CÄ°LER PARALARI SAHÄ°BÄ°NE TESLÄ°M ETTÄ°

ParalarÄ±n toplanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan durum polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda bulduklarÄ± kredi kartÄ± bilgilerinden paralarÄ±n sahibine ulaÅŸtÄ±. Polis ekipleri, olay yerine Ã§aÄŸÄ±rdÄ±klarÄ± sahibi A.Y.'ye paralarÄ± teslim etti.Â 

TAKSÄ°CÄ°LER YAÅžANANLARI ANLATTI

MÃ¼ÅŸteri bekledikleri sÄ±rada bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten taksiciler yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Herkesin bir anda yola koÅŸtuÄŸunu belirten taksici Halis Ã‡oklar, "Burada duruyorduk, otobÃ¼se bir kiÅŸi biniyordu. Paralar yola dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ biz koÅŸtuk. Halk paralarÄ± aldÄ± biz de halkÄ±n elinden paralarÄ± aldÄ±k. Åžuanda da sahibine teslim ediyoruz" dedi.

Ä°nsanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye atarak paralarÄ± topladÄ±klarÄ±n sÃ¶yleyen taksici Ä°brahim Kocaman ise, "CÃ¼zdanÄ± yerde gÃ¶rdÃ¼k. Paralar saÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde. Ä°nsanlar paralarÄ± topladÄ±lar, biz cÃ¼zdanÄ± aldÄ±k. OtobÃ¼s duraÄŸÄ±ndan adamÄ±n paralarÄ±nÄ± topladÄ±k insanlardan. AdamÄ± aradÄ±k geldi. Zaten biri polise ÅŸikayet etmiÅŸ. Polisler geldi. Biz burada muhabbet ederken saÃ§Ä±lan paralarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Biz paralarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmedik, paralar saÃ§Ä±lÄ±nca otobÃ¼s duraÄŸÄ±ndaki insanlar koÅŸturdu. Alan aldÄ±. Sonra biz onlardan aldÄ±k. 960 lira topladÄ±k. Bu akan trafikte, yolun ortasÄ±ndan paralarÄ± topladÄ±lar" diye konuÅŸtu. Arabada otururken olay gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Sedat GÃ¶rmek ise, "Ben de arabanÄ±n iÃ§indeydim. Yol ortasÄ±nda insanlar kapÄ±ÅŸ kapÄ±ÅŸ topluyorlardÄ±. Sonra ben baktÄ±m para var. ArkadaÅŸ 'cÃ¼zdan buldum' falan dedi. Ä°nsanlardan rica ettik, veren verdi. BazÄ±larÄ± 'buldum ben vermem' dedi. BazÄ±larÄ±ndan zorla aldÄ±k" diyerek yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Haber Gündemi

SÄ±radaki Haber
Denizde 12 saat sonra saÄŸ olarak bulundu, eve geldi ve ÅŸoke eden Ã¶lÃ¼m!
Antalya'da eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 Ã¶lÃ¼
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun ortak yayÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼ belli oldu
Ãœniversite sÄ±navÄ±na hazÄ±rlanan Cemile fenalaÅŸÄ±p Ã¶ldÃ¼