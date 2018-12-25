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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.12.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Paralar tavan arasından çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Paralar tavan arasından çıktı

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşen sahte para operasyonunda sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçti. Piyasaya sürülmek üzere hazırlık yapıldığı sırada düzenlenen operasyonda paralar zulalandığı tavan arasından çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan Türkiye çapında faaliyet yürüten çeteyle ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmada K.A'nın yönettiği çeteye ulaşıldı. Çetenin paraları 5'te 1 fiyatına piyasaya süreceği belirlendi. Çetenin paraları Türkiye genelinde piyasaya süreceği belirlenirken özellikle turistik merkezleri hedef alacağı tespit edildi. 

Yapılan tespitlerin ardından 21 Aralık 2018 günü İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çete üyesi 66 kişinin yakalanması için 10 ilde 87 adres basıldı.

Operasyonda 39 kişi gözaltına alınırken çetenin piyasaya sürmeye hazırlandığı paralar tavan arasında zulalanmış olarak bulundu.

Aramalarda sahte 1 milyon dolar, 1 milyon 200 bin TL, 4 tüfek, 1 tabanca, 2 sahte kimlik ele geçti. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 20 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin de cezaevinde olduğu anlaşıldı.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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