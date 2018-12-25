Paralar tavan arasından çıktı
İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşen sahte para operasyonunda sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçti. Piyasaya sürülmek üzere hazırlık yapıldığı sırada düzenlenen operasyonda paralar zulalandığı tavan arasından çıktı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan Türkiye çapında faaliyet yürüten çeteyle ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmada K.A'nın yönettiği çeteye ulaşıldı. Çetenin paraları 5'te 1 fiyatına piyasaya süreceği belirlendi. Çetenin paraları Türkiye genelinde piyasaya süreceği belirlenirken özellikle turistik merkezleri hedef alacağı tespit edildi.
Yapılan tespitlerin ardından 21 Aralık 2018 günü İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çete üyesi 66 kişinin yakalanması için 10 ilde 87 adres basıldı.
Operasyonda 39 kişi gözaltına alınırken çetenin piyasaya sürmeye hazırlandığı paralar tavan arasında zulalanmış olarak bulundu.
Aramalarda sahte 1 milyon dolar, 1 milyon 200 bin TL, 4 tüfek, 1 tabanca, 2 sahte kimlik ele geçti. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 20 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin de cezaevinde olduğu anlaşıldı.
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