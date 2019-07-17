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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.07.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Paralar hazırlandı... Büyük ikramiye sahibini bekliyor!

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Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, dün idareyi arayarak 70 milyonluk büyük ikramiyenin kendisini çıktığını söyleyen kişinin, ikramiyeyi almak için başvuruda bulunmadığını açıkladı. 70 milyon liranın önünde açıklama yapan Uçar, "Parayı hazırladık ve bekliyoruz" dedi.

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  • 70 milyon TLlik büyük ikramiye sahibini bekliyor
  • 70 milyon TLlik büyük ikramiye sahibini bekliyor
  • 70 milyon TLlik büyük ikramiye sahibini bekliyor
  • 70 milyon TLlik büyük ikramiye sahibini bekliyor
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ün MPİ'yi arayan bir kişi, Avrupa'da yaşadığını, cenaze için İstanbul'a geldiğinde evinde bileti bulup, numarayı kontrol ettiğinde yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine MPİ görevlileri, dün ilgili banka ile görüşerek, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hazırlanmasını istedi. Ancak dün ve bugün, talihli olduğunu iddia eden kişi ikramiyeyi almak için başvuruda bulunmadı.

Paralar hazırlandı... Büyük ikramiye sahibini bekliyor

'PARAYI HAZIRLADIK, BEKLİYORUZ'

MPİ Genel Müdürü Uçar, banka şubesinde 70 milyon liralık ikramiyenin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Uçar, kendisini talihli olarak tanıtan kişinin, MPİ'yi dün saat 08.30 sılarında aradığını belirterek, "Teşkilatımızı arayan ve kendisini talihli olarak ifade eden kişi, Avrupa’da yaşadığını, cenaze için İstanbul’a geldiğinde ikramiyeyi kazandığını fark ettiğini söyledi. Biz de hemen yetkili arkadaşlarımızı arayarak ikaz ettik. Bankamızdan ikramiyenin hazırlanmasını istedik. Bugüne kadar ikramiyelerin amorti dahil olmak üzere hepsini ödedik. Bir tek büyük ikramiye kaldı. Bankamızla da görüştük, sizlerin de şahit olduğu üzere parayı hazırladık ve bekliyoruz" dedi.

Paralar hazırlandı... Büyük ikramiye sahibini bekliyor

'TALİHLİNİN PARASINI ALMASINI BEKLİYORUZ'

Uçar, daha önce ikramiyenin başkalarına verildiğini iddia edenlerin olduğunu belirterek, "Kesinlikle Milli Piyango İdaresi, devletimizin çok saygın bir kurumu. Böyle bir konu söz konusu değildir. Gerçek talihlinin avukatı ya da vekili aracılığı ile bize başvurmasını ve biletiyle gelip, ister elden ister banka hesabıyla bu parayı almasını bekliyoruz. İnternet sitesinde büyük ikramiyenin zamanaşımı ile ilgili sayaç koyduk. Oradan takip edilebilir. Biz istiyoruz ki talihlimiz gelsin parayı alsın, biz de bu sevinci yaşayalım" dedi.

Paralar hazırlandı... Büyük ikramiye sahibini bekliyor

'SON GÜNE KADAR BEKLEYENLER OLDU'

Uçar, kendisini talihli olarak tanıtan kişiyle ilgili herhangi bir bilginin paylaşılmayacağını vurgulayarak, telefondaki sesten talihlinin erkek olduğunu anladıklarını ifade etti. Uçar, biletin seri numarasının sadece bayi, talihli ve kendilerinin bildiklerini belirterek, "Bu seri numarası kamuoyuyla paylaşılmadı. Talihli bugün bizimle herhangi bir iletişime geçmedi. Bu ikramiyelerin ödenmesi çok önemli. Buraya geldiğinde onların psikolojisinden bizim anladığımız kadarı ile durumun medyaya yansımasından dolayı talihli çekiniyor. Daha önce de böyle durumlar oluştu. Hatta son güne kadar bekleyenler bile oldu" şeklinde konuştu.

Paralar hazırlandı... Büyük ikramiye sahibini bekliyor

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