Para transferleri deşifre edildi!

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ’nün tutuklu/firari örgüt üyelerinin ailelerine yardım faaliyetlerinde banka hesapları üzerinden para transferleri yapıldığını tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada 23 şüpheli 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmada FETÖ’nün takibe takılmamak için uyguladığı yeni taktiklerde deşifre edildi. Buna göre FETÖ yardım yapacağı örgüt üyesi yerine anne, baba, kardeş gibi aile fertleri üzerinden harekat ettiği, gönderilen paranın örgüt üyesine ulaştırılıp ulaştırılmadığının ise örgütün deşifre olmamış abla-abileri tarafından denetlendiği belirlendi. FETÖ’nün takip takılmamak ve işleri karmaşık hale getirmek için paraları çoğu zaman 3’ncü kişiler üzerinden transfer ettiği de belirlendi.



ZARFLAR İÇİN 5 BİN LİRA



Yapılan çalışmalarda FETÖ’nün halen aktif olarak himmet adı altında paralar topladığı da belirlendi. Toplanan himmet paraların ise örgüte ait 2 işyerinde götürüldüğü, ardından bu paraların tutuklu-firari örgüt üyelerinin ailelerinin hesaplarına aktarıldığı, bazen de elden götürülerek verildiği de ortaya çıktı. İşyerinde yapılan aramalarda ise ayrı ayrı konulmuş 5 bin liralık zarflar ile kasada 1 milyon liraya yakın paraya el konuldu. Yapılan tespit çalışmalarının ardından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.