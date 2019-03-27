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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)
27.03.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Para karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasp etti

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Para karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasp etti

BURSA’da Ç.B.(26), para karşılığı ilişkiye girmek üzere anlaştığını öne sürdüğü F.B.’yi (36), bıçak tehdidi ile cep telefonu ve bir miktar parasını gasp ettikten sonra iple koltuğa bağlayıp kaçtı. F.B., yardım çağrılarını duyan komşuları tarafından kurtarılırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Ç.B.’yi kısa sürede yakaladı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Ç.B., para karşılığı ilişkiye girmek üzere F.B. ile görüştü. Kadının evine giden Ç.B., iddiaya göre ilişkiye girdikten sonra bıçak tehditi ile F.B’nin telefono ile bir miktar parasını gasp etti. Ardından kadını iple koltuğu bağlayan şüpheli, evden çıkarak uzaklaştı. Bağırma seslerine uyanan komşuları F.B.’yi koltukla bağlı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren F.B.’yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırırken, polis şüpheli Ç.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerarını inceleyen polis, şüpheli Ç.B.’nin kullandığı aracı tespit ederek takip altına aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis, Ç.B.’yi beraberinde bir arkadaşı ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.’nin ifadesinde gasp etmediğini öne sürmesine rağmen üzerinden F.B’ye ait telefon bulundu. Ele geçirilen cep telefonu sahibi F.B.’ye teslim edilirken, şüpheli Ç.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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