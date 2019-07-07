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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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 Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Para karşılığı bomba sevki

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Para karşılığı bomba sevki

Reyhanlı’da önceki gün patlayan bombalı araç soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Araçtaki el yapımı patlayıcının (EYP) infilakı sonucu ölen 3 Suriyeli’nin terör örgütleriyle bağlantılarına ulaşılmazken adi suçlardan kayıtları çıktı. Ölenlerin sık sık Suriye’ye gidip geldikleri, eylem planlayan örgütten aldıkları para karşılığında patlayıcıyı taşıdığı kaydedildi.

HATAY Reyhanlı’daki patlamayla ilgili soruşturmayı Hatay Emniyeti yürütürken, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü de teknik destek veriyor. Patlayan bombalı araçta ölen 3 Suriyeli ile ilgili yapılan istihbari araştırmada, ölenlerin parmak izleri alınarak biyometrik kimlik verildiği, geçici koruma statüsünde oldukları belirlendi. Söz konusu kişilerin herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarına ulaşılmazken, emniyette asayiş ve ahlak birimlerinde ‘adi’ suçlardan (yüz kızartıcı suçlar) kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

KİRALIK TAŞIYICILAR

Polis ve istihbarat birimleri şüphelilerin bağlantıları, görüştükleri kişileri tek tek incelemeye aldı. 3 kişinin eylem planlayan örgütten aldıkları para karşılığında patlayıcıyı taşıdıkları, bombalı aracı eylem yapılacak hedefe bırakmak için anlaştıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Bombalı araçla eylem yapılacak noktanın belirlenmesi için de bölgedeki tüm güvenlik kamera ve MOBESE’deki kayıtlar inceleniyor.

ERKEN Mİ PATLATILDI?

Yapılan kriminal incelemede, olayın terör eylemi, aracın bomba yüklü olduğu, araçtaki patlayıcının bomba düzeneğine bağlandığı da ortaya çıktı. Parçalanan araçtan geriye kalan bir cep telefonu incelemeye alınırken, telefonun uzaktan kumanda olarak bomba düzeneğine bağlanmış olabileceği değerlendiriliyor. Aracın hedefine ulaştığı varsayılarak telefona gönderilen sinyalle erken patlatılıp patlatılmadığı da kriminal araştırmadan sonra belli olacak. Bomba düzeneği ve eylem şeklinin terör örgütü DEAŞ’ı işaret ettiğine dikkat çekilirken, Türkiye’ye yönelik eylem arayışında olan terör örgütü YPG’nin de olayla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Suriye’ye kayıtlı aracın 2017 yılında Türkiye’ye girdiği, araç sahibinin ise Suriyeli bir sığınmacı olduğu belirlendi. Araca geçici olarak 31 ML 278 plaka verildiği de bildirildi.

İZLERİ SİLİNDİ

Para karşılığı bomba sevki

- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde önceki gün el yapımı patlayıcının infilak ettiği otomobilde ölen 3 Suriyelinin cesetleri Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Patlamanın olduğu otomobilin enkazı ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra kaldırıldı. Aracın çevreye dağılan parçaları da temizlendikten sonra yol trafiğe açıldı.  Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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