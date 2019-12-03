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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Para istedi, şantaj yaptı! Karı - kocanın iğrenç plan ortaya çıktı

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Para istedi, şantaj yaptı! Karı - kocanın iğrenç plan ortaya çıktı

Birlikte olduğu kadının habersiz müstehcen görüntülerini çekip şantaj yaparak para istediği iddia edilen Y.K. ve eşi hakkında “özel hayatın gizliliği”, “şantaj”, “hakaret”, “kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “cinsel taciz” suçlarından soruşturma başlatıldı. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, şüphelinin eşiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve kadınlara şantaj yaparak geçimlerini bu şekilde sağladıkları belirtildi.

Almanya’da yaşayan ve hemşirelik yapan A.D. isimli kadın iddiaya göre, sevgilisi Y.K.’nın evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ilişkileri boyunca kadının müstehcen görüntülerini gizlice çeken Y.K., A.D.’ye şantaj yaparak para istedi. A.D., avukatı Aydın Mollaoğlu aracılığıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Y.K. hakkında şikayetçi oldu.

“Para isteyip şantaj yapmış”

Şikayet dilekçesinde “Müvekkil A.D., uzun yıllardır Almanya’da yaşayan ve hemşirelik yaparak geçimini sağlayan bir kadındır. Şüpheli Y.K., evli olmasına rağmen kendisini bekar olarak kadınlara tanıtmış, evlenme vaadiyle kadınları kandırarak tanışmış, kadınların güvenlerini kazandıktan sonra müstehcen fotoğraflarını kadınlardan habersiz olarak çekip fotoğrafları sosyal medyada yayınlama ve ailelerine gönderme tehdidiyle para isteyerek şantajlarda bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

‘Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar’ iddiası

Y.K.’nın eşi N.K.’nın da şüpheliyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mağdur kadınların bu durumlarından faydalandığı, kadınlara şantaj yaparak geçimlerini bu şekilde sağladıkları belirtildi.

40 bin Euro para istemiş

Şüpheli Y.K.’nın gizli düzenekler kurarak kayıt altına aldığı mahrem görüntüleri A.D.’nin yakın çevresine göndereceğini söyleyerek şantajla 40 bin Euro para istediği, gizli çektiği görüntüleri A.D.’nin ağabeyi M.D.’ye gönderdiği ve yüklü miktarlarda para istemeye devam ettiği anlatıldı. Şüphelinin A.D. adına sosyal medya hesabı açarak müstehcen fotoğrafları burada yaydığı ve halen bu eylemlerine devam ettiği kaydedildi.

Zorlama hapsini istedi

Öte yandan, A.D. şüpheli Y.K. hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı aldırdı. Y.K. bu kararı ihlal etti. Bunun üzerine A.D. savcılığa başvurarak Y.K.’nın 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine karar verilmesini talep etti.

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