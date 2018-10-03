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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.10.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Para aklamak için inanılmaz yöntem! MASAK ortaya çıkardı

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Para aklamak için inanılmaz yöntem! MASAK ortaya çıkardı

FETÖ örgüt finansmanını sağlamak ve himmet paralarını aklamak için Bank Asya'daki hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği "bloke işlem oyunu"nda hesap sahiplerinden 5'inin ölü, 75'inin 18 yaşından küçük, 139'unun "mahrem imam", 727'sinin ByLock kullanıcısı olduğu, 308'i hakkında FETÖ üyesi olmaktan soruşturma açıldığı, 79'unun ise kamu görevinden KHK ile ihraç edildiği tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ mensuplarının, örgütün finansmanı sırasında şüpheli işlem bildiriminden kurtulmak veya elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanması için Bank Asya'da birçok kişi adına hesap açmalarına ilişkin soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK), önemli detaylar ortaya çıkarıldı. 

İncelemelerde, illerde toplanan himmet veya farklı bir iş adamı tarafından örgüt için sağlanan paraların, eşit tutarlar halinde Bank Asya'da bulunan hesaplara aktarıldığı, hesaplardaki paraya banka çalışanı tarafından müşteri talimatı gerekçesiyle bloke uygulandığı, müşterinin kendi hesabına bloke koyması gibi bir durumun diğer bankalarda söz konusu olmadığı saptandı. 

Bu kapsamda, örgütün sahip olduğu paraların, TMSF mevduat garanti limiti olan 100 bin liranın altında olacak şekilde daha küçük tutarlara bölündüğü, işlem gerçekleştiren kişinin ise "emanetçi" olarak yazılarak, bu paranın başkasının hesabına gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Müşterinin kendi hesabına bloke konulması talimatı vermesiyle, hesapların başka kişiler tarafından işletildiği ve yönetildiği, bloke kayıtlarının özel anlam taşıyan birer işaret gibi kullanıldığı ve işleme konu paranın aslında hesap işleticisine ait olmadığı anlaşıldı. 

İşlemler 37 ilde 284 şubeden yapılmış 

Yapılan inceleme sonucunda, 1 Ocak 2014-3 Nisan 2017 tarihleri arasında Bank Asya'nın 37 farklı ilde yer alan 284 farklı şubesinde, şüpheliler tarafından toplam 106 bin 764 bloke koyma veya kaldırma işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu işlemlerin hacminin 130 milyon 621 bin 478 lira, 69 milyon 413 bin 412 dolar, 7 milyon 789 bin 742 euro, 6 milyon 108 bin 251 ons altın ve 16 bin 656 pound olduğu belirlendi. 

Ölü adına hesap açmışlar 

FETÖ'nün bu işlemleri gerçekleştirdiği hesapların sahiplerine bakıldığında 5'inin ölü, 75'inin ise 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı. Ayrıca adına açılan hesaplardan işlem yapıldığı tespit edilen kişilerden 308'i hakkında FETÖ üyesi olmaktan soruşturma açıldığı, 727'sinin ByLock kullanıcısı, 139'unun "mahrem imam" olduğu, 59'unun ise kamu görevinden KHK ile ihraç edildiği saptandı. Çalışmalar sonucu, 143 banka personelinin, hesaplara bloke koyma işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi. 

Öte yandan, Bank Asya'da çalışan personele, diğer bankalardan kredi çekip kendi bankalarına yatırmaları ve FETÖ'ye ait Işık Yayıncılık'tan kitap alıyormuş gibi POS cihazlarından karttan ödeme yapmaları talimatı verildiği tespit edildi. 

Ankara ve İstanbul'daki operasyonlar 

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonun şüphelilerinden Ramazan Susaçan'ın kiralık kasasında, FETÖ'nün sözde Nepal İmamı Halil Çınar adına yapılan para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. Bu kapsamdaki operasyonların, diğer illerde de devam edeceği öğrenildi. 

 

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