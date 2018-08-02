Papaz isteyen papaz vermeye hazır olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ABD Hazine Bakanlığı’nın sözde yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilke ve esasları kapsamında aynen misillemede bulunulmalıdır” dedi.
Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “ABD yönetimini tesir altına alan karanlık zihniyetin halen görevlerini başarıyla yürüten iki bakanımız hakkında almış olduğu yaptırım kararları hukuken geçersiz, ahlaken çürük, esasen yok hükmündedir. ABD’nin sözde yaptırım kararlarının asıl gayesi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti’dir. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir. Ülkemizin Pensilvanya’daki haini iade taleplerine adalet hatırlatması yapan ABD’nin, konu papaz olunca takındığı kuru inadı maksatlıdır, alçak bir tertibin ispat ve iraesidir. Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır.”
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