Papağan operasyonu... Tam 45 adet...
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bulgaristan’dan kaçak yollarla İstanbul’a getirilerek satılmaya çalışılan 45 papağan ele geçirdi.
2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Şube ekipleri, Bulgaristan’dan kaçak yollarla papağan getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Papağanların getirildiği yabancı plakalı araç Mahmutbey Gişeler’de durduruldu. Araçta değişik cinslerde 45 papağan ele geçti.
Araca el konulurken, 2 kişinin Emniyette sorguya alındığı bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle