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    Pansiyonda yedikleri yemekten rahatsızlanan 36 öğrenci hastanelik oldu

    AA
    09.03.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir lisenin pansiyonunda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 36 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

    Bir lisede yatılı olarak eğitim gören öğrencilerden 36'sı, dün akşam yedikleri yemeğin ardından bugün baş dönmesi ve mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu.

    Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, dün akşam yaklaşık 120 öğrencinin yemek yediğini belirterek, "Akşam yenilen yemeğin ardından sabahleyin 36 öğrenci midelerinin bulandığını söylemişler. Bunun üzerine hastaneye getirildiler. Öğrencilerimiz tedavilerinin ardından okullarına giderek ders başı yaptılar. Öğrencilerimizin hiçbir problemi yok." dedi.

    Etiketler: Zonguldak , Devrek , lise , pansiyon , zehirlenme , Turgut Özbek , gündem
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