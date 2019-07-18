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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
18.07.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Pansiyoncu kadının feci ölümü! 10 saat sonra bulundu…

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Pansiyoncu kadının feci ölümü! 10 saat sonra bulundu…

Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilinden dün gece denize giren pansiyoncu kadın akıntıya kapıldı. Talihsiz kadının cesedi denize girdiği noktadan kilometrelerce uzaktaki Ceneviz Koyu’nda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşi Hüseyin Yörükoğlu ile birlikte Çıralı’da pansiyonculuk yapan 2 çocuk annesi Şerife Yörükoğlu (49) arkadaşlarıyla birlikte gece 01.00 sıralarında denize girdi. Arkadaşlarıyla eğlenirken birdenbire dalgalı denizde akıntıya kapılan Şerife Yörükoğlu, kısa süre içinde gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu ailesine ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber vermesi üzerine, 02.00 sıralarında Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı (Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma) DEGAK’a bağlı 8 dalış timi bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden ve TCSG-105 ve TCSG- 70 botlarının da katıldığı arama çalışmalarında, talihsiz kadının cesedi, öğle saatlerinde Adrasan’a bağlı Porto Ceneviz Koyu’nda su üstünde görüldü. Bota alınarak Çıralı sahilinde karaya çıkartılan Şerife Yörükoğlu’nun cesedi, önce Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinden sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Şerife Yörükoğlu’nun aranması sırasında umut ve çaresizlik içinde bekleyen eşi Hüseyin Yörükoğlu ve yakınları, cenazenin çıkarılması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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