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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
22.10.2018 - 00:28, Son Güncelleme:

Pano'lu çarşı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Pano'lu çarşı

RESTORASYONU tamamlanan Mısır Çarşısı’nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı.

Tarihi çarşı, 2011 yılında İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi. Dükkanlarda bulunan elektrik panoları ise bir araya toplanarak dışarı taşındı. Çalışmalar sonrası panolar, çarşının Yeni Cami tarafındaki çiçek ve evcil hayvan satışı yapılan Çiçek Pazarı tarafına konuldu. Duvar ile arasında 5 santimetre bulunan dev panolar tarihi yapının bir kısmını kapattı. Elektrik panolarının bulunduğu alanda evcil hayvan sattığını söyleyen Süleyman Taşkın “Uzun yıllardır burada çalışıyoruz. Çarşının tarihi duvarlarına çivi çakmamız bile yasaktı. Ancak şimdi aynı yere dev elektrik panoları kurdular. Bu alan kapandı. Panolar olduğu için insanlar bu kısma gelmek istemiyor. Ayrıca tarihi duvar da kapandı” dedi. Mısır Çarşısı’ndaki restorasyon çalışmalarını başlatan İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan alınan izinlerle elektrik panolarının yerleştirildiğini belirtti.

Panolu çarşı

Bir yetkili, panoların en uygun yere yerleştirildiğini savunarak “Çarşının elektrik trafosunu yerin altına koyduk. Panoları da görüntü kirliliği olmasın diye aynı yerde topladık. Çarşının en köşe tarafına koyduk” dedi. Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Başıbüyük ise elektrik panolarıyla ilgili “Önceden panolar dükkânların içerisindeydi. Bu görüntü kirliliğine neden oluyordu. Biz vakıfların kiracısıyız. Restorasyonda bizim bir etkimiz olmadı. Ancak panoların konulduğu yer bizim için iyi oldu. Panolar ile duvar arasında yaklaşık 5 santimetrelik bir mesafe var. Duvara zararı yok” açıklamasını yaptı. Sultan 3. Murad’ın eşi ve 3. Mehmed’in annesi Valide Safiye Sultan’ın isteği üzerine Mimar Davud Ağa tarafından 1597’de temeli atılan Mısır Çarşısı, 60 yıl sonra Sultan 4. Mehmed’in annesi Valide Hatice Turhan Sultan’ın isteğiyle Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663’te tamamlandı.

Panolu çarşı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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