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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/DHA
06.02.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Kabil'e gidiyordu, Trabzon’a acil iniş yaptı

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Kabil'e gidiyordu, Trabzon’a acil iniş yaptı

İstanbul- Kabil seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. 239 yolcu ve 16 mürettebatı bulunan uçakta Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani’nin de olduğu öğrenildi.

İstanbul’dan sabah saatlerinde Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitmek üzere 239 yolcu ve 16 mürettebatı ile kalkış yapan THY’ye ait Airbus A330- 300 tipi yolcu uçağının kokpit camı, havada çatladı. Uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani’nin de bulunduğu uçağın yolcuları, Trabzon Havalimanı’nda bekletiliyor. Yolcular, tahsis edilecek bir uçakla Kabil’e gönderilecek.

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