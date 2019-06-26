Panelvan nedir?
Edirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu can kaybı yaşandı ve pek çok kişi yaralandı. Gündemdeki haberler ardından panelvan en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, panelvan nedir?
Panelvan, 3 - 5 metrelik kapalı kasa içi boş aracın içine yük koyularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlardır. Yarı kapalı açık kasa olan kamyonette açıkta mal taşınırken bu modelde kapalı bir depo gibi içi boş bölüme yük taşınır. Amaç hava şartlarından malı korumak uzun süre güvenli bir şekilde muhafaza etmektir. Ayrıca ekstra olarak bir frigorifik sistemle soğuk kalması istenen mallarda böylece korunabilir.
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