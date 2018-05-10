Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
    10.05.2018 - 20:01 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan panelvan minibüs, köprü ayağına çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde meydana geldi.

    Eyüp Kurt yönetimindeki 44 KL 499 plakalı panelvan minibüs, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, köprünün beton ayağına çarparak devrildi.

    Kazada araçta bulunan Eyüp Kurt, Cemal Yıldız ile Vahap Kurt yaralandı.

    Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yaralılardan durumu ağır olan Vahap Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Tekirdağ , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri