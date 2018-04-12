'Pando Amca' son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta "Kaymakçı Pando Amca" diye bilinen Pandelli Şestakof (92), son yolculuğuna uğurlandı.

Şestakof için Feriköy Bulgar Mezarlığı Kilisesi'nde cenaze töreni düzenledi. Burada taziyeleri Şestakof'un eşi Yuanna, oğulları Sotir ve Hristo Şestakof ile diğer aile üyeleri kabul etti.

Kilise içinde düzenlenen ayinde Şestakof'un tabutunun üzerine beyaz çiçekler kondu.

Yakınları ve arkadaşları, Şestakof'un tabutu başına gelerek dua etti, mum yaktı.

Cenaze törenine katılan Şestakof'un yanında uzun yıllar çalışan Fevzi Çakmak, Pandelli Şestakof'un çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

Şestakof'un sevilen bir insan olduğunu belirten Çakmak, "Ustamız sessiz bir insandı. Kimsenin işine karışmazdı. Ben de yıllarca çalıştım ama işime hiç karışmazdı. Usta tarihi bir insandı. Beşiktaş'ın sembolü idi" dedi.

Nejat Zorlu ise "Yalanı yoktu. Yasımız, matemimiz var. Beşiktaş'ı temsilen son görev olarak, saygı için buradayız" dedi.

Kilisede yapılan ayinin ve duanın ardından Şestakof, Feriköy Bulgar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Şestakof'un ailesi, yakınları, arkadaşları, Beşiktaş'taki esnaf komşuları, eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı İsmail Ünal ve çok sayıda Beşiktaşlı ile İstanbul'daki Bulgar cemaatinin üyeleri katıldı.

Beşiktaş'ta işlettiği dükkânı 2014'te kapattıktan sonra rahatsızlıkları başlayan ve son 2-3 yıldır da gözleri görmeyen Şestakof, bir süredir Balıklı Rum Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 1895 yılında dedesinin açtığı kaymak dükkânını işleten Şestakof, Beşiktaş'ın en eski esnafından biri olarak tanınıyordu.

Böbrek rahatsızlığı da yaşayan Pandelli Şestakof 2 gün önce yaşamını yitirmişti.