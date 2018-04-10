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    'Pando Amca' hayatını kaybetti

    AA
    10.04.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş'ta "Kaymakçı Pando Amca" diye bilinen Pandelli Şestakof, 92 yaşında hayatını kaybetti.

    Şestakof'un yeğeni Lüben Şestakof, amcasının dün saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

    Lüben Şestakof, amcasının Beşiktaş'ta işlettiği dükkanı 2014'te kapattıktan sonra rahatsızlıklarının başladığını, son 2-3 yıldır da gözlerinin görmediğini anlattı.

    Amcasının bir süredir Balıklı Rum Hastanesinde tedavi gördüğünü belirten Lüben Şestakof, böbrek rahatsızlığı da yaşayan Pandelli Şestakof'un dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

    Pandelli Şestakof'un cenaze töreni, perşembe günü Feriköy Bulgar Mezarlığı Kilisesinde yapılacak.

    1895 yılında dedesinin açtığı kaymak dükkanını işleten Şestakof, Beşiktaş'ın en eski esnafından biri olarak tanınıyordu.

    Etiketler: NoMobil , Pando Amca , Kaymakçı Pando Amca , gündem
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