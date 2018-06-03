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    Paraşüt yere çakıldı, genç turist hayatını kaybetti

    Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
    03.06.2018 - 18:02 | Son Güncelleme:

    DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepe’den, eğitmeni ile tandem (ikili) atlayış yapan Güney Koreli turist Seo Yun Seok (28), ters rüzgar nedeniyle yamaç paraşütüyle yere çakılıp öldü. Eğitmen Nazmiye Sevda Ağda ise yaralandı.

    Yamaç paraşütü eğitmeni Nazmiye Sevda Ağda, bugün saat 15.30 sıralarında, Güney Koreli turist Seo Yun Seok ile Pamukkale’deki Dinamit Tepe’den tandem atlayış yaptı. Bir süre havada kalan ikilinin, inişe geçtikleri sırada, ters hava akımı nedeniyle, iddiaya göre, paraşütlerinin ipleri dolandı. Bunun üzerine yamaç paraşütü yere çakıldı.

    Koreli turist ve yamaç parüşütünü kullanan Ağda, yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmak istenen iki yaralıdan sağlık durumu ağır olan Seok yolda yaşamını yitirdi. Bacaklarında kırıklar olan Ağda ise hastanede tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



    Etiketler: denizli , paraşüt kazası , gündem
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