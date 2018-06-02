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    Pamukkale'de antik havuzda faciaya kıl payı!

    DHA
    02.06.2018 - 16:28 | Son Güncelleme:

    Denizli'de beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, milattan önce 2'nci yüzyıldan kalan antik havuzun sol bölümündeki merdivenlerin yanında bulunan beton duvar yıkıldı. Duvarın, aşırı yağmur sonrası suyun betonun alt kısmına sızarak toprağı yumuşatması nedeniyle çöktüğü öğrenildi. Çökme sırasında havuzda kimsenin olmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

    UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, M.Ö. 2'nci yüzyıldan kalan Hierapolis Antik Havuzu'nda geçen salı günü beklenmeyen bir olay yaşandı. Antik havuzun sol bölümündeki merdivenlerin yanında bulunan beton duvar, havuzun içine doğru bir anda yıkıldı. Aşırı yağış nedeniyle zeminde biriken yağmur sularının betondan sızması sonucu alt bölümündeki toprağın yumuşamasıyla beton duvarın havuzun içine doğru yıkıldığı ifade edildi. Turistlerin yoğun olarak ziyaret edip, 35 derece sıcaklığı ve şifalı suyuyla içine girip yüzdüğü havuzda, duvarın yıkıldığı sırada kimsenin bulunmaması, olası bir yaralanma veya can kaybını önledi.

    Olayın ardından görevliler, alanı şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Havuzun içine göçen beton parçaları görevliler tarafından temizlendi. Müze Müdürlüğü görevlileri de olayla ilgili tutanak tutup, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na gönderdi. Kuruldan çıkacak yazıya göre, yıkılan yer onarılacak.

     

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    Etiketler: PAMUKKALE , Denizli , antik havuz , çökme , gündem
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