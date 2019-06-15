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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pamuk şeker satmaya gitti, hayatı değişti

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Pamuk şeker satmaya gitti, hayatı değişti

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Viranşehir’e gelen 14 yaşındaki Ahmet’in kaderi pamuk şeker satmak için tesadüfen gittiği sivil toplum kuruluşunda değişti. Ahmet, açılışında gittiği Hayata Destek Derneği vasıtasıyla okula kaydoldu, iki kardeşini de okula kaydettirdi.

6 yıl önce Suriye’den ailesiyle birlikte Viranşehir’e gelen 14 yaşındaki Ahmet ve kardeşleri ekonomik imkansızlıklardan dolayı çalışmak zorunda kaldı. Annelerinin evde hazırladığı pamuk şeker satarak eve katkıda bulunan çocuklar 5 sene ara verdikleri okullarına bir daha dönemedi. Her fırsatta okula gitmek istediğini söyleyen Ahmet A., hem ekonomik koşullar hem de kaybettiği seneler nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi. Ahmet geçtiğimiz aylarda pamuk şeker satmak için Hayata Destek Derneği’nin Viranşehir’deki toplum merkezinin açılışına gitti. Kalabalığı görüp pamuk şeker satacağını düşünen Ahmet orada ne yapıldığını toplum merkezi çalışanlarına sordu. Okula kayıtlı olmayan çocukların burada okula kayıt yapıldığını öğrenen Ahmet pamuk şeker satmadan eve dönüp ailesine okula gitmek için bir fırsatının olduğunu anlattı. Ailesini ikna eden Ahmet dernek aracılığıyla okula yazıldı. Okul çağındaki 2 kardeşi de aynı şekilde dernek tarafından okula kaydettirildi. Ahmet’in babası Muhammed A. ise konuyla ilgili, “Savaştan geldik, yol yordam bilmeyiz, dil bilmeyiz, maddi imkânımız yok. Bilsem ilk günden okula göndermez miydim çocuğumu?” dedi.

Pamuk şeker satmaya gitti, hayatı değişti

‘ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL’

Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, “Ahmet gibi okul hayali kurarken ev bütçesine katkı için çalıştırılan maalesef çok sayıda çocuk var. Bizler çocukların en temel hakları olan çocukluğunu yaşama ve eğitime erişim için mevsimlik tarım sahaları başta olmak üzere faaliyet yürüttüğümüz tüm bölgelerde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 2012 yılı resmi verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 1 milyon çocuk, ağır ve tehlikeli koşullarda çalıştırılıyor. Ülkemize sığınan 4 milyona yakın mültecinin çalıştırılan çocuklarını da dâhil ettiğimizde bu sayı 2 milyona ulaşıyor. Bu iş çocuk oyuncağı değil” dedi.

YILDAN YILA ARTIYOR

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiyle Mücadele Günü kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı Çocuk İşçiler Raporu’ndaki SGK verileri çocuk işçi sayısındaki ve iş kazalarındaki artışı gözler önüne serdi. Rapora göre 2003-2017 yılları arasında 37 bin 445 çocuk iş kazalarında yaralandı. Bu çocukların 2 bin 897’sinin de 14 yaşından küçük olduğu belirlendi. Bu dönemde iş kazası geçiren çocuk sayısındaki oransal artış ise yüz 2 bin 747 oldu. Yine iş kazalarında 114 çocuk hayatını kaybetti. Verilere göre 2003 yılında 3 çocuk iş kazası geçirirken, 2017 yılında bu sayı 37 kat artarak, 113’e yükseldi.

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