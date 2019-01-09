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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nuri PİR/ADANA (DHA)
09.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Palulular isyan etti

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Palulular isyan etti

Palu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, haklarında cinayet, çocuk istismarı, aile içi şiddet gibi iddialarla gündemden düşmeyen Palu ailesi ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin pek çok kentinden arayıp, Palu ailesini soruyorlar. Palulular'ın aile yapısında terbiye vardır, sevgi ve saygı vardır. Sadece soyadı benzerliği, Elazığ'ın Palu ilçesiyle bir bağları yok" dedi.

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin bazı üyeleri hakkında ortaya atılan çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialar gündemden düşmüyor. Elazığ'a bağlı Palu ilçesinin sakinleri de bu isim benzerliğinden şikayetçi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Palu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, cinayet, gasp, tecavüz, işkence iddialarına adı karışan Palu ailesinin çirkin ilişkiler yumağında olduğunu belirterek, "Elazığ'ın ilçesi Palu'da aile yapısı sağlamdır, bu hadiseler Palu’da yaşanmaz, yaşanmamalı. Çok büyük çirkinlikler var, ahlaki yönden, inanç yönünden büyük yanlışlar var. Palulular'ın aile yapısında terbiye vardır, sevgi ve saygı vardır. İnsani ilişkileri çok üst düzeyde yoğun olan bir bölgenin insanlarıyız" dedi.

SOYADI BENZERLİĞİ

Türkiye'nin pek çok kentinden vatandaşların kendisini arayarak, Palu ailesi ile Palu ilçesinin bir ilişkisinin olup olmadığını sorduğunu kaydeden Fadıl Ülgen, "Kentteki yerel yöneticilerle yaptığımız araştırmalar sonucu Palu ailesinin soyadı benzerliği dışında ilçemizle hiçbir bağının bulunmadığını tespit ettik. Aile Kocaeli'de yaşıyor. Palu, kadim bir geçmişi olan, onlarca medeniyeti ağırlamış bir bölgedir. İlçemizin bu tür olumsuz konularla ilgisiz bir şekilde anılması hoş değil" diye konuştu.

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