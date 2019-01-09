Palu kâbusu neden çözülemiyor? Müge Anlı canlı yayında açıkladı
Palu Ailesi'nin yaptıklarını tüm Türkiye gündemi sarsmaya devam ederken, ünlü sunucu Müge Anlı programında yer verdiği esrarengiz olaylar zincirinin neden çözülemediğini canlı yayında açıkladı.
Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike’nin bulunması amacıyla ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programda her geçen gün Palu ailesi ile ilgili ortaya çıkan olaylar ülkenin gündemine biranda oturdu.
TECAVÜZ, GASP, CİNAYET VE İŞKENCE
Damat Tuncer Ustael ve Palu ailesi hakkında iddialar arasında tecavüz, cinayet, gasp ve işkence var. Dün yayınlanan bölümde ise canlı yayına tanık olarak katılan Palu ailesinini kiracısı Fırat Atılım Kaşdaş, Tuncer Ustael hakkında bildiklerini söyledi ve Meryem Tahnal'ın ağaçta bağlı olarak gördüğünü açıkladı. Tuncer Ustael karısı Emine Ustael ise ölen kardeşi Meryem Tahnal'ın eşine tecavüz ettiğini söyleyip herkesi şoke etmişti. Peki olaylar bu kadar net iken, iddialar bu kadar güçlü iken neden hala suçlular netleşmiyor? Müge Anlı bu sorunun cevabını canlı yayında açıkladı.
FARKLI SUÇLAR, FARKLI DOSYALAR
Anlı yaptığı açıklamada şunları anlattı: "Şunu belirteyim herkesin ortak görüşü bu dosya nasıl kalmış. Dediğim gibi orada,burada, şurada özellikle farklı illerde farklı suçlar olunca bu dosyaların bir araya gelmesi gerçekten güçleşiyor. Yani aklı başında birinin çıkıp aile içinde, bakın şuda şöyle şuda böyle felan demesi lazımdı. Fakat izledik aileyi herkes birbiri ardından benze şeyler söylediği için toplu bir hezeyan içindeler dün hocamın da ifade ettiği şekliyle. O toplu hezeyan içinde kimse çıkıpta doğruları söylemek için birleşememiş. Ama bu yayına bağlanan izleyicilerin iddiaları, bu dosyanın işte yeniden tam teşekküllü olarak açılmasına fırsat tanıdı. Zaman aşımı da yok o anlamda gayet mutluyuz."
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