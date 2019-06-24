Palu davasında şok sözler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPalu davasında şok sözler
GeriGündem Palu davasında şok sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
24.06.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Palu davasında şok sözler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Palu davasında şok sözler

Kocaeli’de 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolması sonrasında cinayet iddiasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada söz alan anne Havva Palu, Tuncer’in Meryem’i dövdüğü sırada “Bu Meryem değil, Meryem siluetine girmiş cin, bundan kurtulunca Meryem gelecek” dediğini iddia ederek Tuncer’den şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davada tutuklu olan Tuncer Ustael, Emine Ustael, Havva Palu, Fatih Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi.

Duruşmaya sanıkların yanı sıra, sanık avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu’ndan Palu ailesinin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiği açıklandı.

Birlikte alkol aldığı şahsa “Meryem bana tecavüz etti” diye anlattı

Duruşmada ilk olarak Palu ailesinin Körfez sahilinde araç içinde yaşadıkları yıllarda Meryem’in ağaca bağlı olarak gördüğünü iddia eden Mehmet K.’nın dinlenmesi ile başladı. Palu ailesinin kiracısı olan kardeşiyle piknik yapmak için sahile gittikleri esnada ağaca bağlı bir kadın gördüklerini söyleyen Mehmet K., “Ben daha önceden bu aileyi tanımıyordum. Ailenin kiracısı olan kardeşim vasıtası ile tanıdım. Bir gün kardeşimle sahilde piknik yapmaya gittiğimiz sırada Palu ailesinin kaldığı araca 3 metre mesafede bir ağaca bağlı halde kadının olduğunu fark ettik. Daha sonra kardeşim arabanın yanında olan Tuncer’in yanına gidip geldi. Bana aile meselesi olduğunu söyledi oradan. Daha sonra aracın içindeki aile ağaçtaki kadını da alarak oradan ayrıldı. Biz de uzaklaştık. Başka bir gün Tuncer’le birlikte alkol alırken Tuncer bana ‘Meryem ve kaynanam bana iğne yapıp tecavüz etti’ dedi. Bunu deyince bir daha kendisiyle görüşmedim” dedi.

“Bu Meryem siluetinde cin deyip her şeyi kendisi yaptı”

Tanık ifadesinin ardından söz alan sanık Tuncer Ustael ise suçlamaları reddetti. Tuncer’in savunması sonrasında söz alan anne Havva Palu ise her şeyi Tuncer’in yaptığını söyleyerek kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Havva Palu, “Tuncer bizi cinlerle korkuttu. Aklımızı her şeyimizi uçurdu. Meryem’e yaptıklarını ‘Bu Meryem değil, Meryem siluetine bürünmüş cin. Bundan kurtulunca Meryem gelecek’ deyip yapıyordu. Biz de inandık. Her şeyi kendisi yaptı. Bizi kandırdı. Kendisinden şikayetçiyim” diye konuşarak tahliye edilmesini talep etti.

Dava ertelendi

Savunmaların ardından sanık avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin somut delil olmaması, ortada ceset olmaması nedeniyle sürdürülemeyeceğini belirtip, tahliye ya da adli kontrolle serbest bırakılmalarını, cinlere inanmaları nedeniyle akıl sağlıklarının yeniden tespit edilmesi için hastaneye götürülmelerini talep etti. Avukatların taleplerini reddeden mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Vatandaşlar uyarılıyor! 1700 asker onların peşinde
Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi
Öykü Arin'den yeni haber var... 74 gün sonra ilk kez...
Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz olayın sırrı çözüldü: 'Çığlık sesinden daha kötü...'