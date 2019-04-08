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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/DHA
08.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Palu ailesinin yargılanmasına başlandı

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Palu ailesinin yargılanmasına başlandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce, Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına başlandı. Sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı. Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından iddianame hazırlandı. İddianame, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Cezaevinde tutuklu bulunan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve eşi Tuncer Ustael'in yargılanmalarına bugün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıklar cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Sanıklardan Tuncer Ustael; Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanacak. İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Mahkemede ifade veren Tuncer Ustael, Palu ailesi ile birlikte kendisine ait araçta yaşadıklarını, Meryem Tahnal'ın kaybolduğunu, bir daha da kendisini görmediğini söyledi. Tuncer Ustael; Hikmet Ş. ve Yusuf Ş.'nin, Meryem Tahnal'ı iğne vurarak öldürdüklerini duyduğunu ileri sürdü. Tuncer Ustael cin ve benzeri şeylere inanmadığını belirterek, "Ölen Meryem'in eşinin ailesi problemliydi, bu nedenle beni suçladıklarını düşünüyorum. Ben bu olaylar öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Benim araçta yaşamaya başlamamın cin ve benzeri şeylerin etkisi yoktur. Ben böyle şeylere inanmam. Arabada yaşamaya başlamamızın nedeni Meryem'in ailesinin bizi tehdit etmesidir. Ben bu aileden uzak durmaya çalıştım" dedi.

Duruşma, Hava Palu'nun ifadesinin alınması ile devam etti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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