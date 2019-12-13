Palu Ailesi'nin damadı yeniden gündemde - Palu Ailesi kimdir? Palu Ailesi olayının özeti

İçerisinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu Palu ailesi olayı Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Ailenin hakkındaki iddialar sosyal medyaya ve sözlüklere konu olmuştu. Konunun Müge Anlı programında günlerce tartışılması üzerine Kocaeli başsavcılığı da harekete geçmiş, Melike Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal’ın (8) ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma sonunda Palu Ailesi'nden aralarında damatları Tuncer Ustael'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Palu Ailesi’yle ilgili iddialar oldukça karışık ve dehşet uyandırıcıydı. Peki, Palu Ailesi kimlerden oluşuyor? Palu Ailesi olayı nedir? İşte hatırlamak ve ilk kez duyanlar için kısa bir özet...



PALU AİLESİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Palu ailesi şu kişilerden oluşuyor: Aslen Ordulu ancak yaşamlarını Kocaeli’nde sürdüren Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tanhal ile evlendikten sonra İstanbul’a taşınan Meryem ‘in 2 çocuğu oldu oldu: Melike ve Recep. Kocaeli’de yaşayan Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. Çiftin 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

AİLEDEKİ TUHAF OLAYLAR TUNCER İLE BAŞLADI

Palu ailesini tanıyanların da iddiasına göre, ailedeki garip olaylar Tuncer Ustael ile başladı. Herkese kendisini ‘cinci hoca’ olarak tanıtan Tuncer Ustael, ilk olarak ailede kendisine inanmayan Harun Palu ve Ahmet Tuncer’den kurtulmak için harekete geçti. Tuncer, eşinin erken kardeşi İsa’yı Meryem’in kocası Ahmet’i vurması için ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet’i öldürdü. Birlik olan Palu ailesi Meryem’i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Oğlunun hapse girmesini istemeyen Harun Palu suçu üstlenerek hapse girdi. Tuncer, böylece kendisine inanmayan iki kişiden kurtuldu.

KENDİSİNE İNANMAYANLARDAN KURTULDU

Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer’e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer Ustael’in yanında kalmaya başladı. Yine iddialara göre, Tuncer, çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.





ÖZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR

Eşi Emine’nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer’in yaptıkları sonunda Meryem’in oğlu olan Recep, evden iki defa kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep, yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes’te evden kaçtı ancak Tuncer’i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.

HAMİLE KALIRSA DİYE ÖLDÜRDÜ

Bütün bunlar olurken öldürülen Ahmet Tanhal’ın ailesinin peşlerinde olduğunu iddia eten Tuncer Ustael, Meryem’e araba aldırdı ve aile arabada yaşamaya başladı. İddiaya göre; Palu ailesinin otomobilde yaşadığı sırada Tuncer Ustael’in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Genç kadının cesedi ise kadını Tütünçiftlik sahiline gömüldü. Meryem’in ölümünden tam bir yıl sonra kızı Melike’de ortadan kayboldu. Tuncel Ustaer’in tecavüz ettiği 6 yaşında Melike’yi ispirto içirip öldürdüğü de iddialar arasında.

ZORLA SENET İMZALATTILAR

Meryem’in tüm mal varlığını ele geçiren Tuncer Ustael, bu defa Harun Palu’nun kız kardeşi Gülbahar Sadık’ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık’a zorla boş senet imzalattı, Palu ailesi yalnızca bu sebepten ceza aldı.

İFADE DEĞİŞTİRDİLER

Harun Palu'nun 2011’de özgürlüğüne kavuşmasıyla olay yeniden gün yüzüne çıktı. Harun Palu'nun baskısı üzerine Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike’nin Tütünçiftlik’te gömüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer’in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer’e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise 9 Ocak'ta Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.