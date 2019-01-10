Palu ailesi talimatı
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün partide MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık yaptı. Toplantıda yerel seçimlerin yanı sıra televizyon ve dizilerde yer alan şiddet görüntüleri de gündeme geldi. Erdoğan, parti yönetimine Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerine kaçırılarak dövülen 2 genç kadınla ilgili gelişmeleri sordu.
Erdoğan, görüntülerin insanlık dışı olduğunu söyledi. Bu görüntülerin toplumda olumsuz etkiler bıraktığını dile getiren Erdoğan, “21. yüzyılda hâlâ bu olaylar yaşanıyor ve bu görüntüleri izliyoruz” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan Adalet Bakanı Gül’ü de arayarak “Bu tür şiddet içerikli yayınlara müdahil olunabiliniyor mu? Yayın yasağı getirilebilir mi? Çalışma başlatın” dedi.
DİZİLERDEKİ ŞİDDETİ DE ÖNLEYİN
Erdoğan, bu tür şiddet içerikli dizilere reklam verilmemesi için de çalışma yapılmasını istedi. Erdoğan, RTÜK’ün şiddet içerikli yayınları takip etmediğini belirterek bunlara gereken cezayı vermemesini de eleştirdi. Erdoğan, “RTÜK işlevselleşti. RTÜK Kanunu baştan aşağı değişmeli” dedi.
YÜZDE 52 GÜVEN İÇİN ÖNEMLİ
Erdoğan, yerel seçimler için kendisinin olduğu kadar partinin de çok çalışması gerektiğinin önemini vurguladı ve 31 Mart için çıtayı belirledi. Erdoğan, “Yüzde 52 ya da benzer bir oyla seçim kazanılmalı ve bu partimize güven açısından çok önemli” dedi. MHP’yle il ve ilçelerde ortak mitingler yapılacağını dile getiren Erdoğan, ittifakla ilgili, “Egoları bir kenara bırakın, ittifakı sorgulatmayın. Kimsenin ağzına laf vermeyin” uyarılarında bulundu.
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