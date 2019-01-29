Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme
Karmaşık aile içi ilişkileri, biri çocuk iki kişinin ölümü ve diğer birçok muamma ile gündeme gelen Palu ailesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan kazılarda bulunan bazı kemik parçalarını incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.
Ayrıca iki ayrı bölgede yapılan kazılar sonucunda herhangi bir bulguya da ulaşılamadı. Kazılar durduruldu.
Savcılık mevcut deliller üzerinden soruşturmayı devam ettirecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle