‘Palu ailesi’ RTÜK’ün alanında
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, cinayet ve tecavüz iddialarıyla televizyona yansıyınca tüm Türkiye’nin konuştuğu ‘Palu ailesi’yle ilgili çalışma kararı alındığını söyledi.
Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısında da gündeme gelen aileyle ilgili olarak, “Öncelikli olarak Adalet Bakanlığı hemen müdahil oldu. Ama bu konu daha çok RTÜK’ün alacağı önlemlerle ilgili. Çünkü orada iki husus var. Bir yayın politikaları bir de hukuki bir konu var. Orada hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayını ile ilgili RTÜK’ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor” dedi. Ünal, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ruh sağlığı yasası çıkması gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatılınca da şunları söyledi:
RUH SAĞLIĞI YASASI
“Ruh sağlığı yasası Türkiye’nin uzun zamandır gündeminde. Ruh sağlığına ilişkin yasal düzenleme, toplumun ruh sağlığının iyiliği ya da kötülüğüyle ilgili değil. Psikologlar, psikiyatrlar nasıl çalışacak, antidepresanların ölçüsü nasıl olacak diye bir düzenleme. Yoksa biz, ‘Toplumun sağlığı bozuldu o yüzden yasa çıkaralım’ dersek Türk toplumuna haksızlık etmiş oluruz gibi geliyor.”
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