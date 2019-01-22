Palu ailesinden haber var! Cezaevinde özel önlem alındı
Biri çocuk iki kişinin öldürülmesi ve karmaşık aile içi ilişkileriyle gündeme oturan Palu ailesi mensupları için cezaevinde özel tedbirler alındı.
Tutuklandıktan sonra Kocaeli’deki T1 tipi kapalı cezaevine konulan 6 kişi, daha sonra mahkum ve tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca Kandıra’daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine nakledildi.
Zanlılar, hem ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellenmesi hem de diğer tutuklulardan zarar görmemeleri için birbirinden tecrit edilmiş vaziyette, tek kişilik bölümlere yerleştirildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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