Palandöken’deki kayak tatili tartışılıyor... İmamoğlu ailesine karşı da sorumlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Elazığ depreminin ardından Palandöken’de kayak tatiline gitmesiyle ilgili eleştirilere “İmamoğlu, Elazığ depreminde oraya gitmek ve yardımları götürmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestr tatilindeyiz, çocukları Erzurum’da. Ailesine karşı da sorumlulukları var. Oraya uğramış ve dönmüştür. Bakılacak olan şu; Bu iş Ekrem İmamoğlu’nun yapmakta olduğu görevi aksatmış mıdır, aksatmamış mıdır? Görevini yapmış mıdır, yapmamış mıdır” diye yanıt verdi.
Öztrak dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:
KILIÇDAROĞLU GİDECEK
“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Deprem vergilerini harcanması gereken yere harcadık’ açıklaması) Biz onu sormuyoruz. Vatandaş da onu sormuyor. ‘Benim paramla ne yaptın?’ Elazığ’da binalar yıkılmasın, millet ölmesin diye sen ne yaptın? Demokrasi hesap sorma rejimidir. Türkiye derhal, depremde kimse yaşamını yitirmesin diye büyük stratejiyi başlatmak zorunda.
(Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesine gitmediği yönündeki eleştirisi) Orada insanlar yıkılmış apartmanların altından insanları kurtarmaya çalışıyor. Koca koca heyetler resmi geçit yapıyor. ‘Sessiz olun’ deniliyor, olunmuyor. Önce iş yapacakları göndereceksiniz, sonra protokol taziyede bulunacak. Genel Başkanımız bölgeye gidecektir. Programımız var, açıklanacak.
(ABD’nin Filistin-İsrail planı) “CHP olarak, Filistinli kardeşlerimizin kabul etmediği bir anlaşmayı, kabul etmemiz mümkün değildir. Sözde plan, Ortadoğu’daki tansiyonu artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle