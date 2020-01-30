Palandöken’deki kayak tatili tartışılıyor... İmamoğlu ailesine karşı da sorumlu

Öztrak dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU GİDECEK

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Deprem vergilerini harcanması gereken yere harcadık’ açıklaması) Biz onu sormuyoruz. Vatandaş da onu sormuyor. ‘Benim paramla ne yaptın?’ Elazığ’da binalar yıkılmasın, millet ölmesin diye sen ne yaptın? Demokrasi hesap sorma rejimidir. Türkiye derhal, depremde kimse yaşamını yitirmesin diye büyük stratejiyi başlatmak zorunda.

(Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesine gitmediği yönündeki eleştirisi) Orada insanlar yıkılmış apartmanların altından insanları kurtarmaya çalışıyor. Koca koca heyetler resmi geçit yapıyor. ‘Sessiz olun’ deniliyor, olunmuyor. Önce iş yapacakları göndereceksiniz, sonra protokol taziyede bulunacak. Genel Başkanımız bölgeye gidecektir. Programımız var, açıklanacak.

(ABD’nin Filistin-İsrail planı) “CHP olarak, Filistinli kardeşlerimizin kabul etmediği bir anlaşmayı, kabul etmemiz mümkün değildir. Sözde plan, Ortadoğu’daki tansiyonu artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.”