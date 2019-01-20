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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.01.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Palandöken'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

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Palandöken'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimizin hepsi tamamen dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz." dedi.

Erzurum'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" dolayısıyla kentte bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Valisi Okay Memiş ev sahipliğinde şehrin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Palandökende doluluk oranı yüzde 100e ulaştı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin başında gelen Palandöken Kayak Merkezi'ne giden bölge valileri, pistleri inceledikten sonra tarihi Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'i ziyaret etti.

Palandökende doluluk oranı yüzde 100e ulaştı

"SÖMESTİR TATİLİNDE BU HEDEFİMİZİN YARISINA ULAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Erzurum Valisi Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin sunduğu avantajları iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin her kesimden yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

Palandökende doluluk oranı yüzde 100e ulaştı

"Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimizin hepsi tamamen dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz. Bu da bizi belirlediğimiz hedefe doğru yaklaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde ülkemizde çok önemli yatırımlar yapıldı. Ülkemizin her yerinde ulaşım açısından çok büyük yatırımlar yapıldı. Hemen hemen her ilimizde artık havaalanı bulunmaktadır. Bu yatırımlara istinaden bizler de bu sezon Palandöken'de bir milyon turist hedefi koymuştuk. Sömestir tatilinde bu hedefimizin yarısına ulaşmış bulunmaktayız. Sezon sonunda belirlediğimiz hedefin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum."

Palandökende doluluk oranı yüzde 100e ulaştı

Memiş, Palandöken'in turizm açısından çok önemli özelliklere sahip olduğunu belirterek, Palandöken Kayak Merkezi'ne ulaşım imkanının çok kolay olduğunu dile getirdi.

Palandökende doluluk oranı yüzde 100e ulaştı

Yakın zamanda çok önemli, bilinen bir markanın 5 yıldızlı otel ihalesini yaptıklarını aktaran Memiş, "Gerçekten yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bütün talepleri karşılayabilmek için gece gündüz çalışmaktayız. Palandöken'i Palandöken yapan en önemli özelliklerden biri de her kesime hitap edebilen kış turizminin avantajlarını sunuyor olmasıdır. Yani Palandöken asgari ücretli bir kayakseverin ailesi ile gelip günübirlik kayak yapabileceği bir kayak merkezidir. Dolayısıyla tüm kayakseverleri, aileleri ile Erzurum'a davet ediyoruz." diye konuştu.

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