Palandöken istismarcısına 63 yıllık hapsin gerekçesi: Uslanmaz kişiliği var, 'iyi hal' yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPalandöken istismarcısına 63 yıllık hapsin gerekçesi: Uslanmaz kişiliği var, 'iyi hal' yok
GeriGündem Palandöken istismarcısına 63 yıllık hapsin gerekçesi: Uslanmaz kişiliği var, 'iyi hal' yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
16.04.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Palandöken istismarcısına 63 yıllık hapsin gerekçesi: Uslanmaz kişiliği var, 'iyi hal' yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Palandöken istismarcısına 63 yıllık hapsin gerekçesi: Uslanmaz kişiliği var, 'iyi hal' yok

ERZURUM'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce döven, ardından da birine cinsel istismarda bulunan 3'ü kız 5 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, 63 yıl hapis cezası verilen Ahmet Değirmencioğlu için 'uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık' ifadesini kullanarak, "Tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır" dedi.

8 Mayıs 2018 günü yaşanan olayda B.Y.(17) ve C.Ç. (24) adlı 2 kız, dedikodu yaptıkları iddiasıyla götürüldükleri Palandöken Dağı eteklerinde Ahmet Değirmencioğlu(18), Sevcan Baki(20), Sercan Uzun (19) ve N.Y. (17) tarafından dakikalarca dövüldü. Kızlar yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başın taşlara vurup, küfür ve hakaretler etti. Değirmencioğlu da  bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin çığlak görüntüleri ile dayak olayını cep telefonuna kaydetti. Ardından kızlardan B.Y.'ye nitelikli cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Ahmet Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonu gasbetti. Eren Suci (24) de tüm olanları syretti.

İki kızın şikâyeti üzerine 9 Mayıs'ta tutuklanan 3'ü kız 5 şüphelinin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 5 şüpheli hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, bu süreçte Ahmet Değirmencioğlu dışındaki tutuklular tahliye edildi. 2 kız da şikâyetlerini geri çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine kızların dövülme anına ait görüntülere yayın yasağı getirildi.

CEZA YAĞDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, Eren Suci, Sevcan Baki ve Sercan Uzun, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk sanık N.Y. ise 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Ahmet Değirmencioğlu'na ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. 4 tutuksuz sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmeden mahkeme, kararın kesinleşmesiyle birlikte N.Y. dışındaki 4 sanık hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

GEREKÇELİ KARAR TAMAMLANDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı. Sanık Ahmet Değirmencioğlu'nun rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdüğü B.Y.'nin soruşturma aşaması ile mahkemedeki ifadesi sırasında sinir krizi geçirerek, olayları anlatamadığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Dakikalarca darbedilen ve kendisine bıçak çekilen bir mağdurun, cinsel ilişkiye rıza göstermesinin akla ve mantığa aykırı olmadığı" vurgulandı.

Görüntülerden Değirmencioğlu'nun B.Y.'yi ensesinden tutarak, götürdüğü ifade edilerek, sanığın değişen ve çelişen savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Ahmet Değirmencioğlu'nun sabıkalı geçmişi olduğu belirtilen gerekçeli kararda, sanığa iyi hal indirimi uygulanmama nedeni de şöyle ifade edildi:

"Sanığın işlenen suçlar içerisinde en vahim nitelikte olan nitelikli cinsel istismar eylemine yönelik hiçbir pişmanlığının olmaması, aksine bu suç yönünden suçlamaları kabul etmemesi, sanığın duruşmadaki tavırları itibariyle de sadece sözlü olarak pişmanlığını dile getirmesi ancak bunu tavırlarına yansıtmamış olması, hüküm sonrasındaki mahkeme heyetine karşın söylediği hakaret sözlerinin de sanığın uslanmaz bir kişilik içerisinde olduğunun göstergesi olduğu anlaşılarak, uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık hakkında mahkememizce tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Paraşüt kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüme böyle gitmişler

FETÖ’nün ‘Efe’si Makedonya’da çıktı! Sahte pasaportla yakalandı

'Öyle bir bina yaptık Pentagon'a rakip olacak'

Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı