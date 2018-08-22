Palamut avlamaya çıktılar gördükleri manzara karşısında şok oldular
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık tutmak için denize açılanlar, suyun üzerinde ölmüş dana ile karşılaştılar.
Akçakocalı amatör balıkçılar, Ceneviz Kalesi açıklarında avlanırken suyun üstüne çıkmış ölü dana gördüklerini ifade ettiler. Denizin üstünde ölü dana olduğunu söyleyen balıkçılar, durumu yetkililere ilettiklerini bildirdiler.
Amatör balıkçılar denizin üstünde buldukları danayı cep telefonu ile fotoğrafladılar.
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