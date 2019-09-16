Paladyum nedir?
Paladyum, Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.42 olan kimyasal elementtir. 1803'te William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum metali platinden sonra bu gruptaki metallerin en önemlisidir.
Kıymetli metallerden sayılır. Beyaz altın elde edilmesinde kullanılır. Gümüş gibi parlaktır. Gayet ince dağılmış bir hâlde iken periyotlar sisteminde kendisinin üstünde bulunan nikelden daha fazla hidrojen gazını çözer.
Paladyum nerelerde kullanılır?
1803 yılında William Hyde Wollaston tarafından bulunan paladyum, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra takı ve mücevher sektöründen kullanılmaya başladı. Günümüzde ise endüstride, diş hekimliğinde, otomotiv sektöründe kullanılan önemli bir metaldir. Paladyum fiyatları da giderek artmaktadır. Kanada, Brezilya, Rusya ana üreticilerdendir. Dünyada üretilen paladyumun %40’ını Rusya üretir. Bu yüzden Rusya’da meydana gelecek gelişmeler paladyum fiyatı üzerinde etkilidir.
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