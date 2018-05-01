Paket tepkisi: madem imkân vardı niye vermediniz

HÜKÜMET ‘HAYAL’ DEMİŞTİ

“2015 seçimlerinde muhalefet partilerinin vaatleri arasında yer alan ‘emekliye ikramiye’ için, hükümetten, ‘Bunun bir hayal olduğu’ vurgusu yapılmıştı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in o günlerde ‘Bütçe açığını yüzde 70 arttırır. Gerçekçi değil, ekonomiyi çökertir’ dediği uygulama, bugün hükümet tarafından bir seçim yatırımı olarak gündeme getirildi. Emeklilerimiz bunu hak ediyor. Madem imkân vardı, yıllardır bu haktan neden mahrum bıraktınız? Neden bu hakkı, hak olarak teslim etmeyip bir seçim rüşveti gibi sunuyorsunuz? Emeklilere vaat edilenler yeterli değil. İYİ Parti’nin, vergi ve ceza yükü altında ezilen vatandaşlarımıza sunacağı imkânları duymak için bekleyin. Nasıl oluyormuş göreceksiniz.



KORKMANIZ MI GEREKİYORDU?

Türkiye’nin bu imkânı varken, vatandaşın sırtındaki vergi, ceza, prim borçlarını hafifletmek için İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu? Üniversitelerden atılan binlerce öğrencimizin okullarına yeniden kavuşabilmeleri için İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu? Her seçimde kullanmaktan bıkmadığınız imar sorunlarını giderecek adımlar için İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu? Yaşlılarımızın bir derdine derman olan aylıkları artırmak için İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu? Yetmez. Türkiye’nin imkânı var, vatandaşımız hak ediyor. Gerekeni siz yapmadınız, 55 gün sonra biz yapacağız.”



Akşener, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan’ın kızı Elif Umay Takan’ın nikâh şahidi oldu.