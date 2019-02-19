Paha biçilemiyordu... Ele geçirildi...
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube ekipleri lüks bir plazaya yaptıkları bir operasyonda 13. yüzyıldan kalma dokuma bir tablo ele geçirdi.
Tabloyu satmaya çalışan şahıs da gözaltına alındı. Uzmanlar Hz. İsa ve havarilerinin tasvir edildiği, üzerinde latince yazılar bulunan tablonun 13. yüzyıldan kalma olduğunu ve milyonlarca lira değerindeki esere paha biçilemediğini belirtti.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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