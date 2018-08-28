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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN
28.08.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Paha biçilemiyor! İstanbul'da ele geçirildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma İmparatoru Dioclation tasvirli bronz sikkeler, Yunan zafer paraları, bir Pers kralının mezarından çıkarıldığı değerlendirilen altın takı seti, müzelerde bile benzeri bulunmadığı belirtilen 2 adet yaklaşık 500 yıllık geometrik mavi yazı karakterli altın yaldız işlemeli el yazması Kuran-ı Kerim'in de arasında bulunduğu eserler ele geçti. Aralarında antikacıların da bulunduğu 11 kişi, alıcı rolündeki polislerce yakalandı. 

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  • İstanbulda tarihi eser operasyonu düzenlendi
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu düzenlendi
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu düzenlendi
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu düzenlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ay içinde tarihi eser kaçakçıları ile alıcı rolünde temas kurarak bir dizi operasyon gerçekleştirdi. 

Bir kaçakçının elinde bulunan nadide Kuran'ları satmak istediği yönünde bilgi alması üzerine polis alıcı rolünde kaçakçıyla bağlantıya geçti. Buluşma yerinde polisler alış verişin ardından gerçek kimliklerini açıklayarak kaçakçıyı gözaltına aldı. Operasyonda 2 Adet 15 ya da 16 YY döneminde yazıldığı belirlenen, geometrik mavi yazı karakterli, altın yaldız işlemeli el yazması Kuran ele geçirdi. Ele geçen Kuran'ların, Yavuz Sultan Selim'in Memlük Devletine karşı kazandığı Mercidabık zaferinin ardından yazılmış olabileceği değerlendirildi.  

Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarda, 10 adet ön yüzü Tanrıça Atena arka yüzü tanrıçanın sembolü olan Baykuş tasvirli yaklaşık 15 gram ağırlıklarında gümüş nadide Grek zafer paraları, 14 adet Sasani kültürüne ait gümüş kral portreli arka yüzü tanrıça tasvirli sikkeler, 8 adet Artuklu kültürü olduğu değerlendirilen ön yüzü aslan arka yüzü İslami yazı karakterli gümüş sikkeler, 680 adet genç Roma İmparatoru Dioclation tasvirli bronz sikkeler, 4 adet Mezopotomya kültürüne ait muhtemel kral mezar buluntusu olan uçları sipenks figür tasvirli ve akik işlemeli takı grubu ele geçti. 

Zafer paralarının, Yunan ordusunun Perslere karşı kazandığı zaferin ardından basıldığı belirlenirken, ele geçen altın takı grubunun da bir Pers kralının mezarından çıkarıldığının değerlendirildiği belirtildi. 

Operasyonlarda E.T, H.C, N.D, M.A.A, K.T, M.T, F.K, N.H, M.D, M.A ve M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında antikacıların da bulunduğu belirtilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ele geçen eserlerin incelenmesi için müze müdürlüklerine gönderileceği belirtildi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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