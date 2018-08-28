Paha biçilemiyor! İstanbul'da ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma İmparatoru Dioclation tasvirli bronz sikkeler, Yunan zafer paraları, bir Pers kralının mezarından çıkarıldığı değerlendirilen altın takı seti, müzelerde bile benzeri bulunmadığı belirtilen 2 adet yaklaşık 500 yıllık geometrik mavi yazı karakterli altın yaldız işlemeli el yazması Kuran-ı Kerim'in de arasında bulunduğu eserler ele geçti. Aralarında antikacıların da bulunduğu 11 kişi, alıcı rolündeki polislerce yakalandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ay içinde tarihi eser kaçakçıları ile alıcı rolünde temas kurarak bir dizi operasyon gerçekleştirdi.
Bir kaçakçının elinde bulunan nadide Kuran'ları satmak istediği yönünde bilgi alması üzerine polis alıcı rolünde kaçakçıyla bağlantıya geçti. Buluşma yerinde polisler alış verişin ardından gerçek kimliklerini açıklayarak kaçakçıyı gözaltına aldı. Operasyonda 2 Adet 15 ya da 16 YY döneminde yazıldığı belirlenen, geometrik mavi yazı karakterli, altın yaldız işlemeli el yazması Kuran ele geçirdi. Ele geçen Kuran'ların, Yavuz Sultan Selim'in Memlük Devletine karşı kazandığı Mercidabık zaferinin ardından yazılmış olabileceği değerlendirildi.
Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarda, 10 adet ön yüzü Tanrıça Atena arka yüzü tanrıçanın sembolü olan Baykuş tasvirli yaklaşık 15 gram ağırlıklarında gümüş nadide Grek zafer paraları, 14 adet Sasani kültürüne ait gümüş kral portreli arka yüzü tanrıça tasvirli sikkeler, 8 adet Artuklu kültürü olduğu değerlendirilen ön yüzü aslan arka yüzü İslami yazı karakterli gümüş sikkeler, 680 adet genç Roma İmparatoru Dioclation tasvirli bronz sikkeler, 4 adet Mezopotomya kültürüne ait muhtemel kral mezar buluntusu olan uçları sipenks figür tasvirli ve akik işlemeli takı grubu ele geçti.
Zafer paralarının, Yunan ordusunun Perslere karşı kazandığı zaferin ardından basıldığı belirlenirken, ele geçen altın takı grubunun da bir Pers kralının mezarından çıkarıldığının değerlendirildiği belirtildi.
Operasyonlarda E.T, H.C, N.D, M.A.A, K.T, M.T, F.K, N.H, M.D, M.A ve M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında antikacıların da bulunduğu belirtilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ele geçen eserlerin incelenmesi için müze müdürlüklerine gönderileceği belirtildi.
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